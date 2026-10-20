El Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró no ha lugar varias solicitudes del Gobierno de Jenniffer González Colón y le advirtió que no presente información adicional en el caso con el que busca cancelar el contrato de LUMA Energy, encargada del sistema de transmisión y distribución eléctrica en la Isla.

Según se desprende de la resolución emitida por el alto foro, el Gobierno de Puerto Rico habría presentado, entre otras cosas, una moción en oposición a documentos sometidos por LUMA Energy, así como otra que excedía el límite de páginas establecido por el reglamento del tribunal. Por ello, el Supremo llamó la atención al Gobierno.

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“Se les instruye abstenerse de presentar escritos posteriores, salvo que este Tribunal así lo solicite”, lee la resolución, firmada por el secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Javier Sepúlveda y confirmada a Primera Hora por la Oficina de Administración de Tribunales.

El documento también aclara que esta determinación no constituye una adjudicación sobre los méritos del caso que el Gobierno de Puerto Rico lleva contra LUMA Energy.

El pasado agosto, el Tribunal Supremo consolidó en un solo caso dos demandas presentadas por el Gobierno para anular el acuerdo suplementario mediante el cual se concedió a LUMA Energy la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico.

El acuerdo suplementario entró en vigor el 1 de junio de 2021 y debía expirar 18 meses después, el 30 de noviembre de 2022, salvo que las partes acordaran extenderlo. El Gobierno y las entidades públicas que forman parte del pleito alegan que una carta convirtió ese periodo limitado en uno indefinido y que la extensión se aprobó sin cumplir con los requisitos legales, por lo que solicitan cancelar el contrato.