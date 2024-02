A dos días de que el gobernador Pedro Pierluisi enviara a la Legislatura una medida administrativa para aumentar el salario que devengan los jueces, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández reiteró que no dará paso a ninguna propuesta que no contenga también aumentos para los legisladores, así como para el gobernador de Puerto Rico.

Insistió, en entrevista con el periodista Normando Valentín por NotiUno 630, en que un aumento para los jueces “está atado a uniformar todos los salarios constitucionales”.

“Eso del gobernador ganándose $70,000, en serio. Y después salen con unas cuentas con millones de dólares. Hay cosas, verdad, que son veredes. Tú ves un secretario de gabinete cobra $150,000 y el jefe... Es un issue sencillamente administrativo. No hay ‘political will’, no hay los pantalones para reconocer ciertas cosas. ¿$70,000? ¿En serio? El gobernador que opera sobre treinta y pico millones de dólares y todo lo que atiende en el día son millones y millones de dólares. No tiene lógica. Así que nosotros lo que estamos planteando es que esto se tiene que ver de forma uniforme. Y yo creo que lo vamos a alcanzar. Yo no pierdo la esperanza. Así que vamos a ver cómo quizás se abre el cielo después del 2 de junio”, dijo.

El 2 de junio lo que acontecerá será la primera partidista de cara a las elecciones generales. En estos comicios, Pierluisi se disputa con la comisionada residente Jenniffer González, la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

La controversia sobre el aumento de los jueces inicio luego de que la Legislatura diera paso el pasado año a un aumento a los fiscales. Como Hernández detuvo ese reclamo de aumento salarial, bajo los mismos argumentos de que tenía que darse con incrementos para los legisladores y el gobernador, los jueces acudieron a su propio foro a demandar por dicho incremento.

A finales de la semana pasada el Tribunal Supremo desestimó una apelación de la Cámara, lo que da paso al aumento salarial de los jueces. Hernández alegó que solicitaría una reconsideración.

En medio de la pugna, Pierluisi envió a la Legislatura una medida que busca enmendar el artículo 7.001 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003″, para ajustar los salarios anuales de los jueces del Tribunal General de Justicia.

“En el caso de la jueza presidenta del Tribunal Supremo el salario propuesto será de $154,556, el de los jueces asociados del Tribunal Supremo será de $144,480 y el de los jueces del Tribunal de Apelaciones será de $130,579. Mientras, el salario de los jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia será de $118,133 y el de los jueces municipales del Tribunal de Primera Instancia $91,974″, se informó.