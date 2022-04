El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez propuso hoy eliminar las figuras de Presidente y vice presidentes del Partido Popular Democrático (PPD) para ser sustituidas por un comité ejecutivo integrado por siete personas.

Hernández Montañez sometió la propuesta al Comité Evaluador de Enmiendas del PPD, acompañado por un grupo de legisladores populares.

Según la propuesta, el Comité Ejecutivo se creará “para fomentar el consenso, el diálogo y evitar los conflictos internos”. El nuevo organismo estaría compuesto por el Gobernador o un exgobernador, si el Partido no prevalece, los presidentes de Cámara y Senado o los portavoces de la colectividad en ambos cuerpos legislativos si tienen mayoría, el Presidente de la Asociación de Alcaldes, el Presidente de la Asociación de Legisladores Municipales, la Presidenta de las Mujeres Populares y el Presidente de la Juventud Popular Nacional.

“La propuesta respetuosa de la Cámara es que hagamos un pacto de paz, que reconozcamos que tenemos unos temas con los que no estamos alineados”, dijo el líder cameral al anunciar la propuesta en una conferencia de prensa en la sede del PPD en San Juan.

“¿Cuál es el centro? Hay que buscarlo. Un partido de centro se tiene que reencontrar consistentemente, tiene que estar en la mesa todo el tiempo, un partido de centro hoy es dinámico, es vivo, pero no puede pasar que con cada controversia que haya en el PPD un sector bote al otro porque pierde la esencia de lo práctico”, sostuvo.

Hernández Montañez dijo que “hay acercar el PPD a la gente, pues la institución no está siendo respaldada por la base”.

De ser ratificadas las propuestas enmiendas al reglamento del PPD, el actual presidente de la PAVA, José Luis Dalmau Santiago se convertiría en el último presidente de la colectividad que el próximo 22 de julio cumple 84 años.

Dijo que en adelante las decisiones del comité ejecutivo serían colegiadas y las expresiones institucionales deben ser en consenso.

En días pasados Dalmau Santiago fue criticado por unas expresiones que hizo desde la colectividad en defensa del proyecto que busca limitar el derecho al aborto. El también presidente del Senado y uno de los autores de la controvertible pieza legislativa dijo entonces que las mujeres que optan por la terminación de un embarazo estarían cometiendo asesinato. Posteriormente, indicó que las expresiones eran en su carácter personal y que no representaban a la colectividad.

Las expresiones de Dalmau Santiago cayeron como un balde de agua fría entre algunos miembros de la colectividad como la Presidenta de las Mujeres Populares, Ada Alvarez Conde, quien renunció al cargo. Otros líderes populares, como el representante por el distrito 3 de San Juan de Juan, Luis Raúl Torres y el alcalde de Caguas, William Miranda Torres anunciaron que si no hay cambios en las estructuras del PPD, podrían correr como candidatos independientes.

“Me reafirmo en respetar la posición del Presidente. A futuro el PPD no puede seguir colocando todo el peso de la política pública en una persona, es injusto, no funciona. No hay un líder que puedan agrupar todas nuestras huestes. Ya no está (Luis) Muñoz ni está Rafael (Hernández Colón). Ese peso recaerá en un grupo, en un comité ejecutivo”, sostuvo Hernández Montañez.

“Las decisiones son colegiadas. Lo que he planteado es que respeto su posición personal, la posición institucional es otra”, agregó.

La propuesta también busca reconceptualizar la figura del secretario general, quien se encargaría de la administración del día a día del Partido, recolección de fondos, procesos internos, reorganización, movilización, fiscalización y campaña del voto íntegro institucional. No podrá ser un funcionario electo activo, ni podrá aspirar a un escaño electivo y se dedicará exclusivamente a mantener lista y aceitada la maquinaria política y electoral del PPD, detalla la propuesta.

El secretario general será reclutado por la Junta de Gobierno del PPD y su nombramiento culminará al escoger la nueva estructura al finalizar el segundo año de cada cuatrienio.

“La dirección operacional de nuestro partido no puede seguir a la merced de la voluntad arbitraria de los aspirantes a los puestos electivos”, sostiene la propuesta de Hernández Montañez.

“El Consejo General y la Junta de Gobierno del PPD deben convertirse nuevamente en ese cónclave donde convergen todos los grupos que conforman la sociedad puertorriqueña. Una colectividad diversa e inclusiva, que tenga el oído en tierra, podrá reaccionar proactivamente a los retos y necesidades de nuestros tiempos modernos”, dice el documento.

Por su parte, Dalmau Santiago dijo en unas escuetas declaraciones escritas que “en el Partido Popular abrimos un proceso de evaluación de propuestas para realizar enmiendas al Reglamento de nuestra colectividad”.

“Como presidente estaré recibiendo el informe de la Comisión de Reglamento para llevarlo a votación en una Asamblea de populares. En las vistas de Reglamento hemos recibido propuestas de alcaldes, legisladores, las organizaciones de mujeres y jóvenes populares, y todo miembro de nuestro partido interesado en este proceso”, sostuvo el Presidente del PPD.

El Comité de Enmiendas al Reglamento, que fue creado este año por Dalmau Santiago, es presidido por el alcalde de Villalba y también presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández.