La disputa en las redes sociales entre la presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), la gobernadora Jenniffer González Colón, y el vicepresidente de la colectividad, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no impidió que el organismo rector de la Palma se reuniera en su sede, durante horario laboral, a celebrar el 59 aniversario de la fundación de la colectividad azul.

“Si la intención del vicepresidente del partido Rivera Schatz es que este Directorio, porque él no venga, no se va a reunir, se equivoca. Él no ha venido a este Directorio desde el año pasado, a lo que tiene derecho. Pero, este Directorio va a continuar reuniéndose”, aseguró la gobernadora.

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De hecho, demarcó que la reunión es en día laboral, como “siempre se han hecho los Directorios en nuestra colectividad… Este Directorio se ha reunido bajo casi todos los presidentes, en días laborables, en horas laborables".

La afirmación la hizo cuando fue cuestionada por la tiraera registrada ayer, miércoles, en las redes sociales, porque la reunión se citó durante el horario en que estaba programada la sesión del Senado.

Entre los ataques lanzados, se cuestionaron de parte y parte la capacidad laboral y su compromiso con la colectividad azul.

González Colón aceptó que las expresiones de Rivera Schatz, que entre otras cosas le achacó no tener “agenda, certeza, ni prioridades”, fueron “bien hirientes”.

“Son expresiones bien duras, son lamentables”, aseguró.

“Yo creo que el pueblo de Puerto Rico sabe que yo soy una mujer de trabajo y yo creo que todo el mundo sabe el estilo duro, agresivo, del presidente del Senado”, añadió.

Dijo que Rivera Schatz también atacó a pasados presidentes del PNP.

“Ese ataque constante, directo, de no quererme dejar trabajar desde el día uno, ha sido parte de lo que yo estoy viviendo. Pero eso a mí no va a desenfocar de lo que yo tengo que hacer, ni me va a desenfocar de yo seguir reuniéndome con él, ni me va a desenfocar del trabajo que yo tengo que hacer. Ese es su estilo. Siempre ha sido así”, manifestó González Colón.

También recalcó que todo “es parte de lo que yo les dije a ustedes, que es una primaria que va a pasar y es parte de su afán, de su candidatura a la gobernación... Son parte de una aspiración evidentemente política. Yo parto de esa primicia”.

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Más allá de responder a la controversia con el líder del Senado, la gobernadora centró la discusión en lo fortalecido que está el partido de cara a las elecciones de 2028. Dijo que se saldaron las deudas de todos los presidentes pasados y que en la cuenta de banco hay $1.9 millones. El dinero se usará para comprar una sede para el PNP. De inmediato, no dio detalles de este proceso.

Dijo que el partido está en un 61% reorganizado. Esperan completar el proceso antes de que concluya el año para realizar la convención de la Palma.

Pero, el punto central fue la discusión de una resolución conjunta que aprobaría hoy la Cámara de Representantes para exigir al Congreso de los Estados Unidos que conceda la estadidad a Puerto Rico. Señaló que ese documento será utilizado para cabildear por la estadidad en la capital federal.

La gobernadora dijo estar segura de lograr que el presidente Donald Trump cambie su parecer sobre la estadidad para Puerto Rico, tal como lo ha hecho en sus posturas en torno a asuntos relacionados a China, Irán y Rusia.

“No tengo duda de que el presidente va a querer ser el presidente que le añadió una estrella a la bandera americana. Eso es un legado que no todo presidente tiene”, aseguró.