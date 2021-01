“Nos está sumamente extraño”.

Al ya juramentado como alcalde de Guánica, el popular Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, le resultó raro que el candidato independiente Edgardo Cruz Vélez obtuviera una certificación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por los 2,411 votos que ganó mediante nominación directa.

“Casi a las 2:00 de la mañana salen con una información, con una acta que no sabemos de dónde la sacaron”, dijo Rodríguez Ramos en WKAQ 580.

“Aquí hubo un escrutinio, un recuento, nunca se visualizó que un candidato iba a pasar de 2,400 votos. Aquí aparentemente hay una duplicidad en las actas. La madrugada de hoy ha sido un evento totalmente irregular y una total violación también a lo que fue la orden del tribunal, que era de que se adjudicaran las papeletas donde no habían marcas. Aquí hubo recuento sobre recuento, hicieron lo que les dio la gana con los maletines”, señaló.

Rodríguez Ramos, quien juramentó al cargo el pasado lunes, sostuvo que la controversia quedará en manos de los foros judiciales.

El Partido Popular Democrático (PPD) informó que precisamente irá a los tribunales ya que, según la colectividad, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, violó la orden del Tribunal Supremo de contar los votos por nominación directa sin la marca de “x”.

“Ante esta situación, no queda más remedio que acudir a los tribunales. En el recurso legal que estamos presentando a la prensa, página 3, párrafo 8, el presidente de la CEE certificó que ya no quedaban más votos por adjudicar y de súbito, de madrugada aparecen 38 votos adicionales. Esto no es una alegación nuestra, las actas están ahí y vamos al tribunal a que el proceso electoral se cuente de manera justa y responsable”, expresó en declaraciones escritas el abogado y excomisionado electoral del PPD, Lind O. Merle Feliciano.