Guayama. La campaña racista que afloró ayer, viernes, como parte de la contienda para seleccionar al próximo alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) en la Ciudad Bruja representa una “mancha a la política puertorriqueña”, aseguró el secretario general de la colectividad roja, Ramón Luis Cruz Burgos.

El funcionario, quien es también representante, expresó sentirse indignado por que aparecieran unos cartelones en los que se instaba a no votar por su compañero legislador, Luis “Narmito” Ortiz Lugo, por ser “negrito”.

“No permitas que Guayama se pinte de Negrito. Vota por O’Brian”, decían los carteles.

Todos los aspirantes a alcaldes, que incluyen a Kia Rosario y a O’Brain Vázquez, recahazaron ser parte de esta idea. De hecho, destacaron que son de raza negra. Incluso, Cruz Burgos también aceptó públicamente su negritud.

“Yo creo que la campaña que vimos ayer no mancha la imagen del partido, yo creo que mancha la política puertorriqueña. Yo no sé quién la ideó, yo no sé quién fue capaz de hacer un gráfico como eso, imprimirlo y ponerlo en un post. El que fue, la verdad que la capacidad moral que tiene, la sensibilidad, es ninguna y las palabras que uno quisiera usar en contra de esa campaña no se pueden decir aquí”, manifestó a preguntas de Primera Hora.

Imagen del cartel que se desplegó en Guayama como parte de la contienda a alcalde. ( Captura )

Añadió que “sinceramente, es una porquería de campaña que no debió haberse visto en este país. No se le puede adjudicar a nadie. A quien entendía se le adjudicaba (a Vázquez), ha expresado que no, y yo estoy muy seguro que ningún candidato en esta contienda va a ser capaz de hacer una campaña como esa cuando sabe que va a ser contraproducente para él. Así que, yo no sé quién la ideo. Si logramos adjudicar, adjudicarla, el país debería saberlo para que, si está relacionado a la campaña de alguien, se le vote contra al que sea. Porque este país no merece campañas como esa, ni de un contrincante, ni de otro partido, ni de nadie. Así que la condeno totalmente. Y el llamado a que con una cosa como esta, que nunca habíamos visto, no se vuelva a repetir”.

De hecho, todos los candidatos se alejaron de la campaña racista que alborotó las redes. En especial, Ortiz Lugo rechazó que fuese impulsada por su propio comité de campaña, como se le achacó en los comentarios que se publicaron.

El legislador dijo que “nunca he tenido que recurrir a eso, porque la gente me conoce a mí y por eso es que yo tengo mi frente en alto”.

Alegó que la campaña se lanzó por “desespero” de sus contrincantes, pero no pudo señalar quién o quiénes fueron los responsables.

Por su parte, Rosario indicó que no especularía sobre quién pudo haber lanzado la campaña racista.

“Realmente, eso es un acto bien bajo, porque nosotros tres somos de color y aquí estamos en la costa. Así que, yo creo que el que hizo eso, pues, es algo bien bajo… Por lo menos, yo no fui, porque yo no soy de ese tipo de persona y menos racista”, puntualizó.

Vázquez, entretanto, rechazó por segundo día consecutivo ser parte de la campaña. Es que, en un inicio, se le imputó ser el responsable.

Comentó que su campaña ha sido de altura y que no se presta para tales acciones racista, ya que dijo ser de raza negra.

“Yo también soy negro, soy de raza negra. Obviamente, no fue de mi campaña. Nosotros no trabajamos con esos estilos. Esos son estilos de los tiempos de antes. Desconozco a quién se le ocurrió esa malvada situación”, expresó.