Con pasajes hacia Puerto Rico a precios tan ridículos como, desde Orlando o Nueva Jersey en $11, desde Chicago en $29 y desde Nueva York en $57, así como hospederías a través de Airbnb desde $21 la noche, representantes de la industria turística están preocupados por la calidad de visitantes que está llegando a la Isla y que en las últimas horas ha provocado que las redes sociales circulen vídeos de peleas en el aeropuerto o perreos en medio del Condado si usar mascarillas.

Por ello, urgieron acción de la Policía de Puerto Rico, así como de los policías municipales de San Juan, Carolina y Loíza a intervenir con los turistas para prevenir que las zonas turísticas se vean afectada por una mala imagen.

PUBLICIDAD

El presidente de la American Society of Travel Advisor, Ángel Alberio, destacó que es necesario “atender estos asuntos de inmediato, porque la estabilización de la economía depende de que todo salga bien”.

Reprochó que no se vea el patrullaje necesario en las áreas turísticas, así como que no se intervenga con personas que andan sin mascarillas o cuando hay conglomeración frente a restaurantes.

“La estrategia tiene que ser preventiva y tiene que haber penalidad”, afirmó el líder de la industria de viajes, al indicar que el tiempo de orientación debe terminarse ya.

“Yo hago un llamado a las autoridades para que renueven las estrategias y trabajen en conjunto. Esto no puede seguir pasando”, puntualizó.

Desafortunadamente en esta pandemia la salvación no es individual. Porque mientras uno se protegen, otros no. Y esos otros se enferman, enferman a otros y ocupan espacio en los hospitales y recursos que luego no estarán disponibles para los responsables.



Y la policía? pic.twitter.com/uRRRNsw0eA — anabelletorrescolberg (@Atorrescolberg2) July 20, 2020

De hecho, en declaraciones escritas, la directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, también destacó la importancia de la intervención policiaca.

“La Policía de Puerto Rico puede y debe intervenir ante violaciones a lo dispuesto en las Órdenes Ejecutiva administrando las sanciones correspondientes”, enfatizó.

Primera Hora solicitó una entrevista con el comisionado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera, sobre el emplazamiento que se les ha realizado. De inmediato, no se ha tenido respuesta.

[VÍDEO] Otro ángulo del revolú q varios turistas, sin mascarillas, formaron ayer en Condado. La persona que envió el vídeo dice: “Esta semana hemos visto más de 3 peleas en el cuchillo de la Ashford y varias veces ha ocurrido lo del vídeo (bloquean el paso del solo)”. #PuertoRico pic.twitter.com/ET6SACdrbn — V. Torres Montalvo 🧼 (@Motinsitepegas) July 20, 2020

Según expuso Alberio, los vídeos que se han generado en las pasadas horas en las redes sociales, entre los que se destaca una pelea en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, “afectan a Puerto Rico como destino y la seguridad de los empleados”.

Comentó que es desde el pasado sábado, cuando ya los pasajes comenzaban a dar indicios de baja y se ubicaban entre $75 a $50, que observó el aumento del transitar de turistas en el Viejo San Juan, Condado, Isla Verde y Piñones. Lo catalogó como días similares a la llegada de un barco crucero, los que en medio de esta pandemia de coronavirus no están en funciones.

PUBLICIDAD

Aceptó que con estos precios tan bajos que se registran en el mercado, “a veces lo que llega no es lo mejor. Lo estamos viendo en las calles… Eso es lo que estamos viendo en los vídeos”.

“Son turistas vienen a gastar, pero no pueden hacer lo que les da la gana”, añadió.

Daphne Barbeito, portavoz de la organización Alianza Turística por Puerto Rico, explicó que “la situación actual de falta de demanda de destino provoca ver estas tarifas tan económicas”.

Otro ángulo del la pelea entre damiselas en el aeropuerto 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ #MoluscoNews pic.twitter.com/rZkUC9euOk — Molusco 🎧 (@Moluskein) July 20, 2020

Explicó que para el próximo fin de semana también se mantendrían los bajos precios. Mostró imágenes de búsqueda que realiza en su agencia de viajes, Crucero To Go, que muestran cómo un viaje ida y vuelta para el próximo 25 de julio entre Houston y San Juan estará a $59.

“Esto apela a un grupo que es un mercado de poco poder adquisitivo y promueve este tipo de viajero que lo que está buscando es salir de la situación de confinamiento que tienen en sus estados a pasarla bien, sin velar las reglas del destino”, indicó.

Agregó que la disputa en el aeropuerto, que terminó a los golpes, y la detención del tráfico en el área del Condado para bailar reguetón, “no tienen un impacto dañino aún, pero si continuamos permitiendo estas situaciones, se puede registrar. Puerto Rico no se puede posicionar como un destino que no tiene ley y orden, que pueden venir aquí a hacer lo que les da la gana. Nosotros tenemos que enfocarnos en buscar a un turista responsable y que no incomode a los residentes. Esto no se puede permitir”.

PUBLICIDAD

Barbeito culpó al mismo gobierno por la situación de turistas que se ha registrado. Indicó que la falta de comunicación que se dio al promocionar el mercado ocasiona este tipo de situaciones.

El problema principal es que desde finales de junio se promocionó que a partir del 15 de julio se iba a reabrir el turismo en la Isla. Pero, el 17 de julio la gobernadora Wanda Vázquez cambió la directirz para comenzar la reapertura el 15 de agosto.

La portavoz de prensa del DMO, Anamaris Caratini, explicó que tanto en las redes sociales como en su página cibernética han cambiado el mensaje hacia los turistas.

El mensaje publicado expone que “Puerto Rico está posponiendo su reapertura oficial del turismo receptor para proteger a los visitantes y residentes. Una evaluación continua de la situación en Puerto Rico y en los Estados Unidos influirá en las órdenes de toda la isla que priorizan la salud y la seguridad”.

Sin embargo, los turistas han llegado a visitar a Puerto Rico. Es por ello que la directora de Turismo destacó que le corresponde también al visitante cumplir con los protocolos establecidos.

“El portal del Departamento de Salud www.travelsafe.pr.gov y www.viajaseguro.pr.gov informa al viajero de manera clara y sencilla de que el uso de mascarillas y distanciamiento es Ley. Al entrar a la Isla todo pasajero juramenta estar de acuerdo con el cumplimiento de los protocolos de seguridad, según ordenados”, destacó.

Pidió a las hospederías o el anfitrión de los turistas a reportar todo caso de incumplimiento.

PUBLICIDAD

“El anfitrión es responsable de reportarlo al Departamento de Salud llamando al 787-522-6300 o enviando un correo electrónico a [email protected]. Adicionalmente, el anfitrión puede comunicarse con la Policía de Puerto Rico y/o orientar a ese huésped sobre sus obligaciones”, precisó Campos.

Ejemplos de los costo de los pasajes hacia Puerto Rico:

Ejemplos de los especiales promocionados por la línea aérea Frontier.