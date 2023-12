Con una imagen renovada, el ex capitán de la Marina de Estados Unidos y exsecretario de Estado, Elmer Román González, aseguró que cumple con todos los requisitos para la candidatura a la comisaría residente en Washington y refutó señalamientos del equipo primarista del gobernador Pedro Pierluisi.

En entrevista con Primera Hora, el militar se volvió a distanciar del escándalo que desató el 18 de enero de 2020 el hallazgo ciudadano de un almacén con suministros de emergencia en La Guancha, en Ponce, que no habían sido entregados a los damnificados de los terremotos del suroeste durante la gobernación de Wanda Vázquez Garced.

Román también habló sobre algunos cambios que ha hecho en su apariencia física, pero sostuvo que no guardan relación con su decisión de incursionar en la arena política en la isla.

“Después que salí del gobierno en 2020, así como decimos que necesitaba un retoque, pues decidí que tenía que ponerme en forma de nuevo y me hice la intervención del implante de folículos de pelo para uno sentirse mejor con uno. Yo creo en la ciencia y creo que todo el mundo que pueda hacer ese tipo de cosa, no hay razón para no hacerla”, dijo en entrevista telefónica desde Washington.

A su lado estaba su compañera en la papeleta primarista del Partido Nuevo Progresista (PNP), precandidata a la gobernación y actual comisionada residente, Jenniffer González Colón.

“Van a tener de acostumbrarse”

“El cambio de imagen fue más para mí, lo hice por mí. Ahora cuando la gente me vea de nuevo, en la prensa, en la televisión y me vean diferente, pues es parte del proceso. Van a tener que acostumbrarse de ver a un Elmer Román diferente, pero sigo siendo el mismo de corazón. El proceso fue a finales de 2020 y entiendo que el cambio de imagen no ha sido tan severo. Sigue siendo la misma cara, con un poquito más de pelo. Se siente uno feliz porque se ve como uno se quiere ver”, indicó.

Román confirmó que el próximo domingo, 17 de diciembre radicará su candidatura primarista en el Teatro Ideal de Yauco, pueblo donde mantiene su domicilio. Aunque nació en Ponce, porque dijo que Yauco no tenía antes hospital, se crió en el Pueblo del Café y mantiene su domicilio en la residencia de sus padres, en una urbanización yaucana. Agregó que ya comenzó el proceso de inscripción federal de la candidatura.

Tras salir de la política en el 2020, Román decidió “ponerme en forma de nuevo y me hice la intervención del implante de folículos”, con lo que quedó complacido.

Dijo que cuenta con un equipo de trabajo proselitista, aunque no lo adelantó, ni cómo financiará la campaña para la papeleta primarista del PNP en la que medirá fuerzas con el senador William Villafañe y el representante, José Enrique (Quiquito) Meléndez, ambos del bando de Pierluisi.

Indicó que optó por unirse a la papeleta primarista de la comisionada por “la convicción de saber que este es un momento histórico para Puerto Rico”.

Román rechazó cuestionamientos del jefe de campaña del equipo de Pierluisi, Edwin Mundo, quien dijo que el militar podría ser recusado como elector.

“He votado en Puerto Rico en su momento, ha pasado tiempo de la última vez que voté, porque he tenido que ir a servir en misiones, tanto militares como con el gobierno federal. He votado y he ejercido mi voto a nivel federal durante ese tiempo. Soy una persona de ley y si sé que no voy a estar en Puerto Rico durante el proceso eleccionario en noviembre, porque tengo que estar activo en el lugar donde esté viviendo por la misión que sea, eso no significa mi desinterés por la política puertorriqueña. Siempre he estado aquí. Cuando se me llamó en 2019 a servirle a Puerto Rico como secretario de Seguridad Pública y como Secretario de Estado en 2020, estuve aquí presente, sirviendo siempre bajo el PNP”, dijo Román.

Agregó que “para el tiempo del 2000 fue la última vez que yo voté” en la Isla.

Indicó que en esos años estaba en misiones “en Chile, Singapur, Iraq o donde me llamaran” y sostuvo que cuando votaba en elecciones generales “siempre lo hacía en Yauco, porque mi domicilio es Yauco”.

Dijo que antes de tomar la decisión de aspirar “se hicieron todos los análisis legales habidos y por haber y como comisionado residente, estoy seguro que estamos en ley”. Dijo que además de militar, “siempre he sido un ejecutivo federal y estatal”.

¿Pierluisi dice que usted no es un estadista probado?, le preguntamos.

“Para mí un estadista no es solo de participar en actividades políticas de un partido, sino de actuar por los principios e ideales de lo que son la democracia y, especialmente, la igualdad y la estadidad para Puerto Rico. Me he puesto mi uniforme militar y he estado dispuesto a dar mi vida en defensa de esos principios”, ripostó Román.

Sobre el almacén lleno de suministros sin repartir del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) develado en Ponce en 2020 sostuvo que las investigaciones demostraron que él no tenía conocimiento.

“Fue un evento lamentable, porque eso es lo que debemos evitar en el gobierno, de que esas cosas no ocurran. Espero que haya sido una lección para el gobierno para que ese tipo de cosas no ocurran. Se hicieron investigaciones tanto por el Panel del Fiscal Especial Independiente como por el Departamento de Justicia y demostraron que yo no tenía nada que ver en esto, que no había ninguna causa en mi contra. Siempre he querido hacer lo correcto y esto fue un evento lamentable donde muchos aprendimos muchas lecciones”, reconoció.

En enero de 2020, cuando Román ocupaba de forma interina la secretaría de Estado reclamó que recibió representaciones erróneas de la administración del almacén y como secuela del incidente, el comisionado del NMEAD, Carlos Acevedo, fue despedido. La entonces gobernadora, Vázquez Garced le había encomendado a Román el manejo de la emergencia por los sismos.