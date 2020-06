El portavoz Popular en la Comisión de lo Jurídico de La Cámara, Luis Vega Ramos, hizo un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a que haga pública la opinión que debiera haberle sometido el Departamento de Justicia recomendando la firma del P. del S. 1314, mejor conocido como la reforma electoral.

Mediante comunicado de prensa, Vega Ramos dijo que dos exsecretarios de Justicia, uno de ellos bajo un gobierno del Partido Nuevo Progresista, han cuestionado la legalidad del nuevo ordenamiento. Agregó que la nueva legislación electoral podría ser objeto de impugnación judicial, tanto a nivel de los tribunales de Puerto Rico como a nivel federal, lo que hace esencial publicar la posición de Justicia.

Si no hay una opinión de Justicia, dijo Vega Ramos, el gobierno debería revelar que esta agencia guardó silencio sobre la medida. Agregó que estaría dispuesto a presentar otro recurso judicial de ser necesario para que se haga pública la posición del gobierno.

“Espero que la gobernadora cumpla su deber y publique la opinión de Justicia, si existe. Y si no hay opinión, que lo diga. En seguimiento a este reclamo, que con la petición es suficiente, habré de hacer la correspondiente petición legislativa ante la Cámara y espero que no sea necesaria una acción judicial sobre libertad de información en torno a documentos públicos”, concluyó Vega Ramos.

La posición de diversos representantes de las minorías, como Vega Ramos, es que la nueva ley electoral atenta contra la democracia en áreas como permitir el voto de personas que no residen en la isla.

Ofensa a la democracia

“Un asunto tan delicado como éste no puede pasar sin saber qué dijo Justicia. El Departamento de Justicia, a través de su Secretaria, es el abogado del pueblo de Puerto Rico y el principal asesor legal y jurídico de la gobernadora. Cuando Wanda Vázquez era Secretaria, el Departamento de Justicia no compareció ante la Asamblea Legislativa a expresarse sobre el P. del S. 1314. Esa fue la primera y única vez en la historia que el Departamento de Justicia no se expresa sobre legislación electoral que finalmente se aprueba en toda nuestra historia. Fue una omisión al cumplimiento del deber ministerial entonces. Y no puedo creer que Justicia, ahora bajo la Secretaria Denisse Longo Quiñónez, no le haya remitido su opinión a la gobernadora previo a su firma de este proyecto. Gobernadora Vázquez Garced, usted tiene el deber de publicar la opinión de Justicia sobre la mal llamada reforma electoral o, decirnos que no se emitió”, emplazó Vega Ramos.

El también abogado dijo que incluso se abre la puerta a que se cometan delitos federales con la nueva ley.

“Esta ley arriesga la democracia puertorriqueña, permitiendo la incorporación al listado de votantes de miles de personas que no viven en Puerto Rico. Esto incluye elecciones federales, ya que una persona que vote por congresistas o el Presidente en su estado de residencia y trate de votar fraudulentamente aquí, por comisionado residente, entre otros cargos, comete delito federal. Puerto Rico tiene derecho a saber la opinión de la Secretaria de Justicia sobre este asunto tan delicado o, peor aún, si la gobernadora no le requirió su análisis y recomendaciones”, añadió el legislador Popular.

“Dos ex Secretarios de Justicia, Héctor Reichard, bajo un gobierno PNP, y César Miranda, bajo uno del PPD, publicaron sus opiniones jurídicas sobre los defectos de esta legislación. Igual lo hizo el profesor y experto en derecho electoral, Héctor Luis Acevedo. Ninguno de sus argumentos han sido refutados. Es justo saber si el Departamento de Justicia y su Secretaria lo hicieron ante la Gobernadora”, recalcó Vega Ramos.