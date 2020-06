La ex senadora Victoria Muñoz Mendoza le pidió hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que no de paso al proyecto de emiendas al Código Electoral que tiene ante su consideración por “ofender nuestro espíritu democrático”.

Políticos le piden que no lo firme

La ex presidenta del Partido Popular Democrático (PPD), se unió al grupo de líderes populares y de otras ideologias políticas que le solicitan a la gobernadora que vete el proyecto de ley.

“Ese proyecto de ley rompe los acuerdos de honor y limpieza que han presidido la paz electoral de nuestro pueblo por décadas. Las tentaciones de permanecer en el poder a cualquier costo no pueden ir por encima de las grandes lealtades que nos definen como puertorriqueños”, expresó Muñoz Mendoza en una carta enviada la mandataria.

El proyecto de ley fue aprobado las pasadas semanas en Cámara y Senado con el rechazo tajante de las minorías políticas.

Habla el exgobernador García Padilla

En la misiva, Muñoz Mendoza recordó que su padre, el ex gobernador Luis Muños Marín, logró consensos con sus opositores del Partido Republicano.

“El primer legado de mi padre, Luis Muñoz Marín, fue predicar con el ejemplo el valor del voto libre. Combatió con tesón y sin descanso la compraventa del voto y el subsiguiente fraude electoral que imperaba antes de su tiempo. Adoptó la norma de enmendar la Ley Electoral solo por consenso. Su gran aliado en esa empresa de libertad fue el Dr. Leopoldo Figueroa del Partido Estadista Republicano”, sostuvo la ex senadora y ex candidata a la gobernación.

Muñoz Mendoza instó a la Gobernadora a no firmar el proyecto de ley pues dijo que la pieza legislativa “no respeta la intención del elector, invita al voto fraudulento y niega las inscripciones a los jóvenes en sus escuelas”.

“No merece su firma como gobernadora”, sostuvo la ex presidenta del PPD, cuyo reclamo se une al que han hecho varios ex líderes de la colectividad, entre ellos, los ex gobernadores Sila M. Calderón y Alejandro García Padilla. El pasado fin de semana, otro ex presidente del PPD, Héctor Luis Acevedo encabezó una actividad de protesta frente a La Fortaleza a la que se unieron los ex secretarios de Justicia que laboraron bajo administraciones populares, César Miranda, Luis Sánchez Betances y Carlos Ríos.

La posición de Héctor Luis

El ex secretario de Justicia, Héctor Reichard, quien fungió bajo la administración de Carlos Romero Barceló, también se ha unido al reclamo público de que la medida sea vetada.