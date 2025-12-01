La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) Karen Román Rodríguez volvió a generar controversia esta semana tras la filtración de nuevos audios en los que se le escucha decir que una de sus compañeras novoprogresistas “se va a buscar una gaznatá”.

El audio, publicado en Facebook por el presidente de la Juventud Popular Mocana, Enoc Ayala, incluye referencias a la representante Odalys González González, quien representa el Distrito 18 —Aguada, Rincón, Moca y Añasco— y a quien Román Rodríguez señala por estar “tirándole a matar” políticamente, a pesar de pertenecer a la misma colectividad.

“Odalys se va a buscar una gaznatá, eso se va a buscar Odalys, porque me dijeron que se pasa metía con el alcalde de Rincón, que es popular, por eso es que me está tirando a mí a matar. Y ella no sabe que el alcalde de Rincón está más caliente... A mí que no me joda”, se le escucha decir a la senadora, quien ya ha protagonizado otros altercados desde que juramentó al cargo por primera vez en enero de 2025.

Tras la filtración, la portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en Añasco, Waleska Avilés, remitió expresiones escritas en las que solicitó a la legisladora “renunciar ya” a su cargo.

“Karen Román debe renunciar ya... Definitivamente el descaro es natural en ella”, escribió Avilés.

Luego de la petición de renuncia, la senadora novoprogresista envió declaraciones escritas en las que se disculpó por la filtración del audio y alegó que las expresiones las hizo de manera privada en su oficina.

Román también indicó que la publicación de esas expresiones representa una violación a la ley, fueron realizadas como supuesto “chantaje”, y se negó a dimitir.

“Hoy, desde el terreno de una profunda reflexión, tomando en cuenta el pasado ‘Día de Acción de Gracias’ y la proximidad de un nuevo año, sinónimo de renovación, quiero pedirle perdón públicamente al pueblo de Puerto Rico por la serie de audios difundidos, con evidente maldad y alevosía, de mi persona, en la prensa de Puerto Rico hace meses y en los que se hace alusión a una reunión privada en mi oficina capitalina, lo que constituye un delito”, aseguró.

“No obstante, y aunque como sirva de Dios, conozco muy bien el perdón, no puedo callar más y valientemente digo basta ya de callar.Así las cosas, es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que tal maldad nació en el corazón de un exempleado de mi oficina, a quien no le renové su contrato profesional en el Senado de Puerto Rico. Pues, ya éste no estaba rindiendo el trabajo esperado.Según la información que me ha llegado a mis oídos, esa persona continúa lanzando audios, no autorizados e ilegalmente.Todas esas grabaciones no han contado con mi consentimiento, por lo que son, repito, ilegales”, continuó diciendo.

Además de este nuevo audio, en octubre se filtró otro en el que Román Rodríguez arremetió contra el senador independiente Eliezer Molina, a quien llamó “demonio”.

“A veces yo llego, me siento en aquella silla en el hemiciclo y yo me siento con un desánimo tan grande, por tanta pelea y tanto compañero allí que no compone nada, criticando y criticando, pero qué hace… nada. ¿Qué buenos proyectos de ley ellos someten? Ningunooo, ese daña ropa, que estoy loca que Thommy lo saque, ese es un demonio, eso no compone nada”, se le escucha decir a Román sobre Molina.

En junio, la legisladora volvió a estar en el ojo público tras un controversialdiscurso en el hemiciclo, en el que cuestionó a quienes critican la gestión de la gobernadora Jenniffer González Colón y habló “en lenguas”.

“La gobernadora está poniendo la casa en orden y no critique si no viene a hacer nada”, sentenció Román, a la vez que invitó a sus compañeros a orar.

“Estoy hablando con autoridad. Y no estoy hablando yo, les habla el Señor (palabra inentendible). Dios está cansado de la poca vergüenza”, mencionó también la senadora.

En abril, la senadora fue retirada de un vuelo de la aerolínea Frontier por el piloto luego de protagonizar un altercado y tras alegaciones de pasajeros que aseguraban no sentirse seguros con su presencia a bordo.

La situación se originó luego de que el vuelo fuera cancelado en cuatro ocasiones, afectando su itinerario. Según Román, la discusión surgió cuando intentó abordar el avión tras las reprogramaciones y se le exigió un pago adicional por equipaje que ya había pagado. Aunque logró subir al avión, el piloto le solicitó abandonar la aeronave alegando la preocupación de algunos pasajeros.

La legisladora calificó la acción como un acto de discriminación y humillación.