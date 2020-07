Pese al alza de casos de COVID-19 que el Departamento de Salud reporta a diario, la gobernadora Wanda Vázquez continuará celebrando actividades políticas pero con grupos pequeños, afirmó hoy su director de campaña, Jorge Dávila.

Vázquez realizará “actividades de recaudación (de fondos) con grupos pequeños, tomando todas las medidas cautelares”, dijo Dávila en conferencia de prensa en la sede del comité en San Juan.

¿La gobernadora va a seguir participando de actividades políticas multitudinarias?, le preguntó Primera Hora a Dávila.

“Pedro Pierluisi es el único que está participando de actividades. Hay unas imágenes que estaba en Adjuntas visitando unos residenciales. Pero no me sorprende, Pedro Pierluisi lo dijo de su propia boca, aún en medio de la pandemia, Pedro Pierluisi estaba en campaña 24/7, no suspendió ni siquiera sus ‘fundraisers'”, respondió.

Las “campañas políticas proselitistas, que es la que promueve aglomeración de personas, ella las suspendió desde el día que tuvo la reunión con el ‘task force’ y el secretario de Salud (Lorenzo González)”, agregó.

Sus expresiones se dieron luego que El Nuevo Día informara sobre un evento de recaudación de fondos con integrantes de la Asociación de Hospitales en un restaurante en Hato Rey, a $2,000 la entrada.

La gobernadora precisó hoy en conferencia de prensa desde Ceiba que dicha actividad fue un almuerzo, que asistieron entre 15 a 19 personas y que se obedecieron los protocolos de coronavirus.

En su mensaje televisivo para anunciar la Orden Ejecutiva 2020-054 el pasado 16 de julio, la primera mandataria pidió a la ciudadanía evitar los encuentros familiares y que se hagan con los miembros que viven bajo el mismo techo.

“Quedan desautorizadas todas las actividades multitudinarias de cualquier índole, donde se promueva la aglomeración de personas”, sostuvo ese día.

Tres días antes, el 13 de julio, la gobernadora no dio señales de que las campañas se fueran a suspender, aunque reiteró en que era más importante la salud de la población que los votos. Más tarde circularon imágenes suyas en una concurrida actividad política.

Pierluisi también se mantiene haciendo campañas. Ayer estuvo en Adjuntas, según constató en sus redes sociales.

Adjuntas lleva 16 años diciendo presente junto al gran alcalde Jaime Barlucea Maldonado, viendo obra y formando parte... Posted by Pedro R. Pierluisi on Wednesday, July 22, 2020

El 14 de julio, el secretario de Salud dijo que se siente “frustrado” por la forma en la que se hace campaña política en la Isla durante la pandemia.

Es “frustrante, a veces, definitivamente cualquiera que no haga caso porque esta es la salud de Puerto Rico. Claro que es frustrante, no me voy a quedar cruzado de brazos, pero yo hago mi parte en esto. Todos tenemos que hacer nuestra parte”, aseguró González.