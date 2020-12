La saliente gobernadora Wanda Vázquez Garced indicó esta tarde que, según alcaldes del sur de Puerto Rico, “todo está bien” tras los recientes temblores reportados en la zona.

A las 12:56 de la tarde, se registró un fuerte sismo de magnitud preliminar de 4.8, sentido alrededor de la Isla. Posteriormente, a las 1:33 p.m., se reportó otro movimiento telúrico de magnitud preliminar de 4.69, de acuerdo a la Red Sísmica.

También puede leer: Temblores remecen el Día de Nochebuena en Puerto Rico

“Buenas tardes a todos. Hasta el momento gracia a Dios todo está bien según algunos de los alcaldes del sur. Dios nos proteja, seguiremos pendiente a los eventos de los más recientes temblores”, escribió la mandataria en su cuenta oficial de Twitter.

PUBLICIDAD

Buenas tardes a todos. Hasta el momento gracia a Dios todo está bien según algunos de los alcaldes del sur. Dios nos proteja, seguiremos pendiente a los eventos de los más recientes temblores. — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) December 24, 2020

También puede leer: Día de Nochebuena arranca con temblores leves en el sur de la Isla

Durante la mañana de hoy, Día de Nochebuena, se reportaron nueve temblores de magnitudes leves en el suroeste del País. Luego, se registró uno de 3.7 a las 12:03 p.m., otro de 3.56 grados a las 12:49 p.m.

El director del Negociado de Manejo de Emergencias, Nino Correa, informó que no se reportaron daños inmediatos tras el temblor de 4.8. Sin embargo, personal de la agencia continúa verificando la zona suroeste del país y pueblos adyacentes.

También puede leer: Nino Correa informa que no hay daños inmediatos tras temblor de 4.8 en el suroeste

De inmediato, afirmó que “lo que nos preocupa a todos es esa situación sicológica”.

Mientras, el alcalde de Yauco, Ángel “Luigi” Torres, aprovechó este jueves para para solicitarle al gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal asistencia para las familias que todavía viven en hogares inestables o en campamentos familiares.

También puede leer: Alcalde de Yauco clama por ayuda del gobierno en medio de los sismos de Nochebuena

“Nos preocupa que aún no hay un plan de parte de este gobierno para asistir a familias que viven en campamentos familiares. Al Estado y la Junta de Supervisión Fiscal no olviden que a un año del terremoto continúa temblando y hay residencias que no están aptas y hay persona que están viviendo en ellas, porque la asistencia de FEMA (Agencia federal de Manejo de Emergencias) no fue suficiente para rehabilitar sus hogares”, sostuvo en entrevista con Primera Hora.