El alcalde de la ciudad de Cali, en Colombia, Alejandro Eder, fue agredido en horas de la tarde cuando visitaba algunas de las zonas afectadas en la región por el terremoto.

Imágenes en redes sociales muestran el momento en que Eder llega a uno de los lugares, tras lo que algunos de los afectados comienzan a increparlo. “Fuera”, “nadie lo quiere”, “chao”, fueron algunos de los mensajes que le profirieron a viva voz al mandatario, al igual que abucheos. De inmediato comenzaron a llover lo que parecían ser piedras, al tiempo que parte de su séquito rodeaba al político para protegerlo, mientras se marchaba del lugar.

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Tras el incidente, la alcaldía de Cali decretó un toque de queda que entraría en vigor desde las 8:00 p.m., hasta las 6:00 a.m. del martes, según informó la agencia española de noticias EFE. Eder atribuyó la determinación a una medida para garantizar la seguridad y movilidad de los equipos de emergencia y permitir que los organismos de socorro concentren sus esfuerzos en la búsqueda y rescate de personas que puedan permanecer atrapadas entre los escombros.

“Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali”, añadió.

De hecho, el anuncio de la movilización de recursos militares lo hizo el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien visitó Cali, entre otras regiones, durante horas de la tarde. “Hay un fenómeno bien particular que ha ocurrido desde el momento en que se presentó la tragedia y es que ha habido saqueos y problemas de orden público. Por tanto, al amanecer de mañana tendremos en la ciudad más de 1000 hombres protegiendo y resguardando la ciudad para evitar desmanes y situaciones que alteren el orden público”, dijo el mandatario.

De La Espriella también ofreció un insumo de los daños provocados en esa ciudad por el fuerte sismo. “Tenemos cerca de 5000 viviendas aproximadamente averiadas y colapsadas, 35 fallecidos, aproximadamente 700 heridos. Tenemos tres hospitales colapsados, eh 18 hospitales con afectación, 39 centros educativos afectados y el aeropuerto con unas averías con una operación restringida. Pero lo que más nos preocupa sin duda alguna son las 188 personas desaparecidas. Y ahí, en ese punto en particular, es donde vamos a concentrar la acción del Estado todo articulado con el gobierno departamental, el gobierno municipal y por supuesto con el gobierno nacional”, indicó.

Suspenden el Festival Petronio Álvarez

De otra parte, y ante la magnitud del desastre, la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que estaba prevista para celebrarse entre el 12 y el 17 de agosto fue suspendida.

Una delegación de empleados del municipio de Ponce se hallaba en la ciudad caleña con motivo del festival al momento del terremoto de magnitud 7.4 y se informó que todos se encuentran a salvo. La alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre tenía pautado viajar a Colombia antes del terremoto, pero quedó varada en Panamá ante la cancelación de su vuelo de conexión y se esperaba que en las próximas horas retornara a la Isla.