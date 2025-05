CIUDAD DE MÉXICO. Al menos cuatro personas estuvieron implicadas en el asesinato de la secretaria personal y de un asesor cercano de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, dijo el miércoles el jefe de la policía de la capital mexicana, mientras surgían más detalles del peor ataque contra funcionarios públicos en la capital en los últimos años.

Pablo Vázquez Camacho dijo que los investigadores habían identificado y encontrado una motocicleta y otros dos vehículos utilizados en la huida del pistolero que mató a los dos funcionarios el martes por la mañana cuando viajaban en un vehículo por una transitada vía pública.

La secretaria personal de Brugada, Ximena Guzmán, y un asesor, José Muñoz, murieron tiroteados en el coche de Guzmán, según las autoridades.

La fiscal jefe de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, dijo que el pistolero había huido en una motocicleta que estaba escondida en las inmediaciones y luego cambió dos veces de vehículo mientras él y otros huían hacia el vecino Estado de México.

Se recuperó ropa en los vehículos, que estaba siendo analizada, pero los investigadores aún no podían ofrecer un posible motivo, dijo la fiscal.

Dijo que Guzmán recibió ocho disparos y Muñoz cuatro.

Alcalde dijo que, dadas las circunstancias, los investigadores creen que “fue un ataque directo y con un importante grado de planificación y que quienes los mataron tenían experiencia previa”.

Aún así, dijo que los investigadores no podían proponer todavía un móvil ni decir quién estaba detrás de los asesinatos.

“No podemos concluir que esto esté vinculado al crimen organizado y mucho menos hablar ahora de un grupo de crimen organizado en particular”, dijo Alcalde.

Ambos funcionarios dijeron el miércoles que los investigadores habían detectado la presencia de un individuo en el lugar de los ataques días antes de que ocurrieran, lo que sugeriría el conocimiento de las rutinas de las víctimas.

El ataque, que se produjo sobre las siete de la mañana, dejó cuatro orificios de bala agrupados en el lado del parabrisas del conductor. Un cuerpo yacía en el pavimento.

Vázquez Camacho dijo que ni Guzmán ni Muñoz tenían medidas especiales de seguridad, pero ambos habían recibido formación sobre cómo protegerse.

“Son personas que trabajaron muy de cerca con la gente (...) e hicieron su trabajo sin miedo”, dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum, aliada de Brugada y ex alcaldesa de Ciudad de México antes de ganar la presidencia el año pasado, se había negado a especular sobre la posible implicación del crimen organizado durante su rueda de prensa del miércoles.

En el lugar del atentado, el miércoles por la mañana, pasaron cientos de transeúntes, la mayoría ajenos a lo ocurrido un día antes. Algunos, sin embargo, se fijaron en los carteles escritos a mano con mensajes de recuerdo a las dos víctimas y en las flores y velas dejadas en la acera.

La estudiante universitaria Loretta García Oriz dijo que había pasado por el lugar el martes, cuando los cuerpos de Guzmán y Muñoz aún estaban en la escena. “Pasar por aquí me produce el mismo trauma”, dijo el miércoles.

El puesto de tacos de Oscar Sánchez no está lejos de la escena del crimen, pero dijo el miércoles que no supo lo que había pasado hasta que otro vendedor se lo dijo y la policía comenzó a establecer un perímetro. El ataque demostró que no importa si eres un funcionario o una persona normal, dijo. “Todo es lo mismo”.

El alcalde de Ciudad de México es considerado el segundo en importancia política después del presidente. La alcaldía ha sido durante mucho tiempo un trampolín hacia la presidencia, algo cierto para Sheinbaum y su predecesor.

Pero durante años ha prevalecido la idea de Ciudad de México como un oasis relativamente pacífico protegido de la brutal violencia de los cárteles de la droga que impera en otras partes del país. Siempre ha habido delincuencia callejera, pero los cárteles, aunque presentes, mantenían un perfil más bajo en la capital.

Esa ilusión se desvaneció parcialmente en 2020 con la descarada emboscada al entonces jefe de policía de Ciudad de México en otro bulevar céntrico. Omar García Harfuch resultó herido, pero dos guardaespaldas y un transeúnte murieron en el ataque, en el que participaron más de 20 personas y armamento pesado.

García Harfuch culpó inmediatamente al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde entonces no se había producido otro atentado de este tipo contra funcionarios públicos en la capital.