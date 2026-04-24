La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la circulación del sarampión en América mantiene un “riesgo constante” de nuevos brotes y señaló que el desplazamiento de millones de personas durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México podría aumentar ese escenario si no se fortalecen vacunación, vigilancia y respuesta sanitaria.

En una revisión del panorama epidemiológico regional, la OPS indicó que existen “avances alentadores, pero no suficientes” en las coberturas de vacunación. El organismo remarcó que la persistencia de transmisión viral en algunos países coincide con un período de alta movilidad internacional.

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Durante una conferencia en Washington, Jarbas Barbosa afirmó: “El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que conocemos. Hay que tener una cobertura elevada homogénea del 95% o más [con ambas dosis del esquema inicial] y tiene que poder sostenerse en el tiempo”. También señaló: “La situación actual de transmisión del virus en la región requiere llegar al período de 12 meses que hay que evaluar en cada país. Queremos detener la transmisión del sarampión, que es nuestra prioridad”.

Según explicó Daniel Salas, la región perdió el año pasado su condición de libre de sarampión tras un brote en Canadá que luego se extendió a Estados Unidos, México y otros países del continente.

Entre las acciones previstas figura la Semana de la Vacunación, en la que 21 países acordaron aplicar 90 millones de dosis de vacunas de calendario, junto con inmunizaciones contra influenza y estrategias para actualizar esquemas incompletos.

Sobre las coberturas, Barbosa sostuvo: “Podemos tener un 93% de cobertura con la primera dosis [de la vacuna triple viral de calendario] o más del 80% con la segunda dosis, pero si empezamos a tener problemas internos y van quedando personas sin vacunar, esa acumulación en la cantidad de población susceptible año tras año será el motor de la transmisión ante un brote”.

Vigilancia, transmisión y aumento de casos

Las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de la detección temprana. Salas afirmó: “Los sistemas de vigilancia sanitaria tienen que ser lo suficientemente sensibles para dar una respuesta rápida”. Barbosa agregó: “Las primeras 72 horas [desde la sospecha inicial de un caso] son críticas para saber si se controlará o no el brote. El virus se propaga”.

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La OPS informó que trabaja con los países para reforzar cuatro ejes:

Detección oportuna de casos

Intensificación de la vacunación

Identificación de menores sin esquemas completos

Comunicación a la población.

El virus se transmite por vía respiratoria y puede permanecer en el aire o en superficies.

De los 250,000 casos confirmados en el mundo durante el último año, menos del 6% correspondió a América. Sin embargo, en los primeros tres meses del año la región concentró el 21% de los casos reportados globalmente.

Barbosa señaló: “En 2025, el 13% de los infectados requirió internación y el 93% no estaba vacunado”. Añadió: “El primer desafío no es la disponibilidad de las vacunas, sino la llegada a la población para aplicarlas”. También afirmó: “Cuando la vacunación cae, las enfermedades regresan. Un solo caso de sarampión es un brote sin el 95% de la población vacunada”.

Distribución de vacunas y logística regional

En la conferencia también se abordaron dificultades en la provisión de vacunas. Santiago Cornejo expuso la situación de los fondos rotatorios de la OPS, mientras en Argentina persistieron reclamos por faltantes en algunas jurisdicciones.

La OPS había informado a los gobiernos: “Las complejidades del contexto geopolítico actual [por los conflictos en Medio Oriente] han afectado la capacidad de transporte internacional, lo que genera retrasos en los envíos programados, reconfiguración de rutas logísticas y un incremento significativo en los costos de flete”.

El Ministerio de Salud anunció un “nuevo cronograma de entrega” de vacunas a las provincias. El primer envío contempla “alrededor de 1.2 millones de dosis” de BCG, hepatitis B neonatal, pentavalente, triple bacteriana, varicelay meningococo B.

Según se informó, parte de los envíos se completarán el 28 de abril y otros continuarán de forma escalonada durante mayo.

En el cierre de la conferencia, Barbosa afirmó: “La reaparición del sarampión es un revés significativo para los países de la región”. También señaló: “Se puede revertir, pero eso exige una acción continua”, y mencionó la necesidad de “compromiso político, inversión en salud y comunicación para combatir la desinformación”.