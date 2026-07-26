BERLÍN. Una camioneta atropelló a un grupo de personas reunidas para el famoso evento LGBTQ+ de Berlín el sábado, causando la muerte de una persona, heridas a al menos otras 15 y obligando a la policía a cancelar las celebraciones y un concierto en la capital alemana horas después de su inicio.

La policía informó que algunas de las víctimas presentaban heridas que ponían en peligro su vida. Bomberos, ambulancias y personal de emergencia del evento atendieron a las víctimas.

En una publicación en X, la policía pidió a todos que abandonaran el lugar del evento de inmediato.

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Según la policía, una furgoneta blanca entró en el parque Tiergarten, contiguo a la ruta que había recorrido la marcha del orgullo, y atropelló a varias personas antes de chocar contra un árbol. La policía no pudo precisar cuántos agentes se desplegaron en el lugar, pero afirmó que “sin duda había muchos policías”.

“Estamos realizando una búsqueda intensiva de posibles sospechosos”, declaró el agente de policía Florian Nath en un breve vídeo publicado en la cuenta de la policía de Berlín en X.

El portavoz policial Alexander Klute declaró posteriormente a Associated Press que “por el momento, desconocemos los posibles motivos, la identidad del autor o autores, o cualquier otro detalle”.

Cientos de miles de personas se habían congregado en Berlín el sábado para celebrar el desfile del Orgullo, conocido en Alemania como el Día de Christopher Street. Se trata de una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa.

El evento, que tenía lugar frente a la emblemática Puerta de Brandeburgo, en el centro de la ciudad, cerca del Tiergarten, fue cancelado y la actuación de una banda en el escenario se vio interrumpida. Se instó a los asistentes a regresar a sus casas y a evitar la ruta que atraviesa el parque.

Antes del incidente, la celebración había transcurrido pacíficamente, con marchas por la ciudad durante horas, bailes al ritmo de música a todo volumen y ovaciones de las cerca de 80 carrozas que participaron en el desfile.

Julian Miethig, quien había asistido a la fiesta LGBTQ+ en la Puerta de Brandeburgo horas antes, dijo que solo quería ir a la fiesta posterior cuando un amigo le comentó que “algo malo había sucedido allí y que había muchos camiones de bomberos, muchos vehículos de emergencia y ambulancias”.

Añadió que fue al Tiergarten y se quedó impactado de que algo así pudiera haber ocurrido durante las celebraciones del Orgullo en Berlín.

“Es un día triste para la comunidad”, afirmó.