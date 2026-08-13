HANOI. Las autoridades vietnamitas anunciaron una importante incautación de marfil que, según afirman, fue enviado ilegalmente desde África, informaron medios vietnamitas el jueves.

El alijo de 221 piezas de marfil de elefante, con un peso de 1,193 kilogramos (2,630 libras), fue anunciado y exhibido a los medios el miércoles en el puerto de Quy Nhơn, en la provincia central de Gia Lai, según informaron la Agencia de Noticias de Vietnam y otros medios de comunicación.

Vietnam es un importante centro para el comercio ilícito de vida silvestre, tanto viva como muerta. Gran parte del contrabando se transborda a China, pero también existe demanda en el propio Vietnam y en otros países del sudeste asiático.

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Según informes del jueves, las inspecciones realizadas la semana pasada descubrieron marfil oculto en madera aserrada dentro de un cargamento de tres contenedores que llegó el 9 de julio.

La carga ilegal también contenía 79.3 kilogramos (175 libras) de huesos de animales que, según los informes, pertenecían a grandes felinos, como tigres. Los huesos de animales triturados se utilizan en la medicina tradicional china.

El sitio web del periódico Tuoi Tre informó que la Policía Provincial de Gia Lai anunció que el cargamento procedía de la República del Congo.

Asimismo, indicó que, tras el descubrimiento del contrabando durante el despacho de aduanas, se inició una investigación penal por violación de las normas relativas a los animales protegidos.

La mayor parte del comercio de marfil de elefantes y otros animales en peligro de extinción está prohibido por el acuerdo internacional CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un tratado del que son parte casi todos los países miembros de la ONU.

Si bien se informó que este cargamento de marfil era el mayor jamás realizado en Quy Nhơn, ha sido superado con creces por otros cargamentos de más de siete toneladas cada uno en la última década, en la ciudad portuaria central de Danang y en el puerto norteño de Haiphong.