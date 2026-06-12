Un avión de pasajeros que cubría la ruta entre Estambul y Antalya sufrió un incidente este jueves al chocar con un poste de radar en las inmediaciones del aeropuerto, lo que provocó una breve interrupción de las operaciones aeroportuarias, según reportó el medio Akdeniz Manset.

De acuerdo con la información preliminar, el impacto ocurrió durante la maniobra de aterrizaje, cuando la aeronave habría golpeado una estructura en el área de estacionamiento por causas que aún no han sido determinadas.

THY uçağının Antalya Havalimanı'nda yaşadığı kaza sonrası son durumu 👇 pic.twitter.com/edKr8Ef3b9 — AirportHaber (@AirportHaber) June 11, 2026

La aerolínea Turkish Airlines confirmó que a bordo del avión viajaban 267 personas, entre pasajeros y tripulación, todas las cuales fueron evacuadas de inmediato tras el incidente.

PUBLICIDAD

Las autoridades informaron que no se registraron heridos, aunque sí hubo daños materiales tanto en la aeronave como en la estructura impactada. Equipos médicos y técnicos se movilizaron rápidamente al lugar para atender la situación y asegurar la zona.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran momentos de tensión dentro de la cabina, con pasajeros visiblemente asustados y la activación de las máscaras de oxígeno durante el evento.

Uno de los pasajeros relató que el fuerte ruido del impacto y la sacudida del avión generaron pánico entre los ocupantes.

24 Fotos Son poco usuales, pero los puedes llevar en la maleta o equipaje de mano.

Las autoridades aeronáuticas han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del incidente. Se espera que los resultados del peritaje sean divulgados una vez concluya el análisis técnico.