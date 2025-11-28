( El Tiempo / GDA )

Un Boeing 737-200 perteneciente a Air India, retirado en 2012 y posteriormente extraviado de los registros de la aerolínea, fue hallado en un hangar remoto del aeropuerto de Calcuta en 2022.

El descubrimiento ocurrió después de que Tata adquiriera la compañía. Este cambio de propiedad permitió detectar la ausencia de la aeronave en los activos declarados.

Tras el hallazgo, la operadora abrió una investigación para esclarecer cómo desapareció administrativamente el avión y por qué permaneció olvidado durante más de una década, según indicó “Telegraph India”.

Los orígenes del Boeing 737-200

La historia del Boeing 737-200 comenzó en 1982, cuando Indian Airlines recibió la aeronave. Formó parte de la flota nacional durante varios años antes de ser asignado a otros operadores dentro del ecosistema estatal.

PUBLICIDAD

En una primera reubicación, Indian Airlines entregó el Boeing 737-200 a Alliance Air con el propósito de adaptarlo como un avión de carga. Esta modificación definió su función en los años siguientes.

Evinizin anahtarını kaybedersiniz, belki cüzdanınızı bir yerde unutursunuz… Ama koca bir yolcu uçağını envanterden silip, bir havalimanı köşesinde 12 yıl boyunca ununabilir misiniz? Air India’da yaşananlar, “bu ancak filmlerde olur” dedirtti. Şirket, 43 yaşındaki jetini yıllar… https://t.co/zlA28QpkVf pic.twitter.com/Tm5LJ29h9D — Hava Haber (@havahabercom) November 23, 2025

En 2007, el avión fue transferido nuevamente, esta vez a India Post. Aunque cambió de operador, mantuvo su condición de activo de la aerolínea nacional. Continuó funcionando como aeronave de carga dentro de las operaciones estatales, según indicó el medio.

La fusión y el retorno a la imagen de Air India

En 2011, tras la fusión de Indian Airlines con Air India, el Boeing fue repintado con la imagen corporativa original de Air India. A pesar del cambio estructural de la organización, la aeronave continuó operando como carguero hasta su retiro.

En 2012, el avión fue retirado de operación y almacenado en el aeropuerto de Calcuta. Allí permaneció durante años sin que se concretara su venta o desmantelamiento, como suele ocurrir con aeronaves fuera de servicio.

“Telegraph India” informó que la aeronave permaneció en ese aeropuerto hasta 2022.

Con el paso del tiempo, el Boeing terminó “cayendo en el olvido”, quedando fuera de los registros internos de la aerolínea sin que se llevaran a cabo los procesos habituales para su disposición.

Campbell Wilson, director ejecutivo de Air India bajo la propiedad de Tata, expresó su sorpresa al conocer la existencia de este avión perdido.

Wilson señaló que, aunque el desguace de aviones antiguos es común, este caso resultó inusual porque se trataba de una aeronave cuya existencia era desconocida para la operadora actual.

Cómo desapareció de los registros

Se cree que el Boeing fue desapareciendo gradualmente de la documentación oficial. Esta ausencia en los inventarios impidió que la aeronave fuera vendida, desmontada o adecuadamente supervisada durante más de una década.

Tras el hallazgo del Boeing 737-200, la aerolínea inició una investigación interna para aclarar cómo se produjo la pérdida documental.