Toronto (Canadá). Las autoridades canadienses investigan la muerte de dos personas tras donar plasma en centros de la compañía española Grifols en la ciudad de Winnipeg, en el oeste del país, según indicaron este jueves medios locales.

El Ministerio de Salud de Canadá (Health Canada) indicó que las muertes, fruto de “reacciones adversas fatales”, se produjeron el 25 de octubre de 2025 y el 30 de enero de 2026 en dos instalaciones de Grifols que pagan por las donaciones de plasma.

La radiotelevisión pública canadiense, CBC, señaló que uno de los fallecidos es una estudiante internacional, de 22 años, identificada como Rodiyat Alabede, originaria de Nigeria, que estudiaba en la Universidad de Winnipeg.

PUBLICIDAD

Grifols ofreció en un comunicado sus “más sinceras condolencias” a las familias de los dos fallecidos.

“La salud y la seguridad de quienes donan es siempre nuestra principal prioridad. Cada persona se somete a una evaluación completa de su historial médico y a un examen físico antes de ser considerada apta para donar”, explicó.

“De acuerdo con los requisitos de Health Canada, aunque es un hecho extremadamente poco frecuente, si un donante sufre una reacción adversa grave o fallece dentro de las 72 horas posteriores a la donación, es obligatorio reportarlo. En ambos casos seguimos este protocolo en cuanto tuvimos conocimiento de la situación. Después, iniciamos una investigación interna para cada caso y colaboramos plenamente con la que inició Health Canada", añadió Grifols.

La empresa aseguró que en estos momentos no tiene indicios “de que exista una relación entre estos fallecimientos y la donación de plasma” y que está colaborando con la investigación de las autoridades canadienses.

La compañía española tiene más de una docena de centros de recolección de plasma en Canadá. En 2022 adquirió su primer centro de donación en el país norteamericano, situado en la ciudad de Winnipeg, y por el que pagó cuatro millones de dólares canadienses (2.55 millones de euros).

Un año después, Grifols anunció un acuerdo por el que se hacía con el derecho “a obtener plasma donado en los centros” de Canadian Plasma Resources (CPR), una empresa canadiense autorizada para recolectar plasma.

El acuerdo incluía la intención de Grifols de adquirir, para finales de 2025, los centros de donación de CPR en el país.

PUBLICIDAD

Entonces, Grifols señaló que el acuerdo con CPR profundizaba su “compromiso” en Canadá, donde en 2020 invirtió más de 400 millones de dólares en su “complejo productivo de Montreal, que incluye una planta de fraccionamiento de plasma, con capacidad para fraccionar 1.5 millones de litros, y dos plantas de purificación”.

El periódico The Globe and Mail señaló que la agencia canadiense encargada de gestionar el sistema de donaciones de sangre del país, Canadian Blood Services, no tiene registradas otras muertes en el país tras donaciones de plasma.

El rotativo también señaló que Grifols se enfrenta a una demanda en Canadá por un incidente en un centro de donación.

Craig Loney, un donante de 43 años, acusa a Grifols de causarle una grave lesión renal tras donar en 2023 en uno de los dos centros implicados en las muertes de donantes de plasma.

El demandante señaló que, tras la donación, Grifols le envió un correo electrónico en el que señalaba que, debido a un “error de la máquina”, algunos de sus glóbulos rojos se habían “roto” y habían sido reintroducidos en su cuerpo.

La demanda, contra “Canadian Plasma Resources que opera como Grifols”, fue presentada en julio de 2025, según The Globe and Mail.