Un inusual intento de contrabando quedó al descubierto en Rusia, donde las autoridades penitenciarias interceptaron a un gato que transportaba sustancias prohibidas escondidas en dos collares de tela.

El animal fue detectado antes de ingresar a una prisión de la región de Nizhni Nóvgorod y, tras una inspección, los funcionarios confirmaron que era utilizado para llevar narcóticos a personas privadas de la libertad.

El hecho ocurrió en la colonia penitenciaria número 17, según informó el Servicio Federal de Ejecución de Penas de Rusia (FSIN). De acuerdo con la entidad, el felino cargaba dos collares confeccionados de manera artesanal, en cuyo interior habían ocultado las sustancias ilegales.

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El operativo que evitó el ingreso de las drogas

Las autoridades señalaron que el gato fue descubierto antes de cruzar el perímetro del centro penitenciario, lo que permitió impedir la entrega del cargamento. En las imágenes difundidas por el propio servicio penitenciario se observa a varios funcionarios sujetando al animal mientras retiran cuidadosamente los collares.

Posteriormente, un guía canino acudió al lugar acompañado por un perro entrenado para la detección de narcóticos. Según el FSIN, la revisión confirmó la presencia de drogas en los objetos que llevaba el felino.

En un comunicado divulgado por la institución, las autoridades afirmaron: “Los delincuentes usaron un gato para entregar narcóticos a la colonia correccional No. 17”. También indicaron que el objetivo era que el animal ingresara al establecimiento para hacer llegar las sustancias a los internos.

El gato fue liberado tras la inspección

Una vez retirados los collares, el personal verificó que el animal no presentara lesiones ni afectaciones por el procedimiento. Después de la revisión, el gato fue liberado, informó el servicio penitenciario ruso.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado qué tipo de droga fue incautada ni quiénes estarían detrás del intento de contrabando. Tampoco se han informado capturas relacionadas con este caso.

El episodio llamó la atención por el método empleado para intentar burlar los controles de seguridad de la prisión. Aunque poco frecuente, no es la primera vez que las autoridades reportan el uso de animales para transportar sustancias ilegales.

En 2025, por ejemplo, un gato fue interceptado cuando intentaba ingresar a una cárcel de Costa Rica con paquetes de marihuana y pasta de crack adheridos a su cuerpo, en otro caso que también generó repercusión internacional.