La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), de la Policía Nacional de Colombia arrestó a un hombre que es requerido por las autoridades en Puerto Rico, donde tiene una orden de arresto en ausencia por apropiación ilegal y fraude agravado.

En comunicado de prensa, las autoridades colombianas identificaron al prófugo como Dawil Noe de Jesús González, quien alegadamente es el presunto responsable de diseñar un sofisticado esquema de fraude bancario y hurto, que afectó la estabilidad financiera de instituciones cooperativas y bancarias en la isla.

“Según las investigaciones, “Dawil” logró sustraer de manera ilícita más de $56.000 dólares a través de un esquema fraudulento ejecutado en al menos 17 ocasiones. Aprovechaba las brechas temporales en los procesos de compensación tecnológica obteniendo cheques de gerente legítimos de una institución financiera sin fines de lucro de Puerto Rico, que ofrece servicios de banca local", detallaron.

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La modalidad criminal consistía en utilizar una aplicación móvil financiera para depositar los cheques mediante la función de foto-depósito y antes de que el sistema interbancario detectara la transacción digital, el imputado llevaba el cheque a otras sucursales de la cooperativa para negociar o depositarlo por segunda vez. Este delito se facilitaba al explotar la “ventana de tiempo” crítica entre el depósito remoto, la validación del documento y la compensación final entre entidades, logrando disponer del dinero por duplicado antes de que se generara el reporte de cheque ya negociado.

Los hechos que se le imputan a De Jesús González, habrían ocurrido entre abril y junio del 2020, en el pueblo de Coamo. Se alega que el hombre realizó depósitos duplicados al menos en 17 ocasiones. Contra el hombre se radicaron 15 cargos graves en abril del año pasado, por los que la juez Jenny Malavé Núñezdeterminó causa y expidió la orden de arresto en ausencia, con una fianza ascendente a $30 mil.

Las autoridades colombianas señalaron que De Jesús González posee antecedentes penales por tráfico de drogas, delitos por los que cumplió una condena de cuatro años en una prisión federal.

Tras su captura, De Jesús González fue puesto a la disposición de la Fiscalía General de Colombia, que tramitará su extradición a Puerto Rico.