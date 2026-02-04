ATENAS. Una colisión entre una lancha rápida que transportaba migrantes y una embarcación de la guardia costera griega frente a la isla de Quíos, en el este del Egeo, ha dejado al menos 15 personas muertas, informó la guardia costera el martes por la noche.

Los cuerpos de 14 personas —11 hombres y tres mujeres— fueron recuperados del mar, indicó la guardia costera, mientras que otros 25 migrantes, incluidos unos 11 niños, fueron rescatados y trasladados a un hospital en Quíos, al igual que dos elementos de la guardia costera que resultaron heridos en el incidente.

Una de las mujeres heridas murió posteriormente en el hospital, añadió la guardia costera, elevando el número total de muertos a por lo menos 15.

La guardia costera indicó que no estaba claro por el momento cuántas personas viajaban en la lancha rápida, y se estaba llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate con cuatro embarcaciones de patrulla, un helicóptero de la fuerza aérea y un bote privado con buzos para encontrar a posibles pasajeros desaparecidos.

Imágenes de video de un sitio de noticias local mostraban al menos a una persona siendo llevada en una manta desde un bote amarrado al lado de un muelle hacia un vehículo de la guardia costera con luces azules parpadeantes, mientras otros parecen guiar a dos niños, uno de ellos cojeando, hacia el automóvil.

La guardia costera no tenía información adicional por el momento sobre cómo ocurrió exactamente la colisión.

Grecia es un punto de entrada importante a la Unión Europea para personas que huyen del Oriente Medio, África y Asia. Los accidentes fatales son comunes. Muchos emprenden el cruce corto pero a menudo peligroso desde la costa turca hacia las islas griegas cercanas en el este del Egeo. Sin embargo, el aumento de las patrullas y las expulsiones expeditas por parte de las autoridades griegas han reducido los intentos de cruce.