San José. La Fiscalía de Costa Rica investiga el aparente delito de abuso sexual contra menor de edad relacionado con los archivos del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“La Fiscalía Adjunta de Género informó que, por instrucciones del fiscal general, Carlo Díaz, se procedió a la apertura de una investigación relacionada con el tema de los archivos de Jeffrey Epstein’”, indicó a EFE el Ministerio Público costarricense por medio de un correo electrónico.

Las autoridades explicaron que “se investiga el aparente delito de abuso sexual contra persona menor de edad (no identificada)” y que “la causa se tramita contra ignorada, es decir, por ahora no hay personas imputadas individualizadas”.

Debido a la etapa en que se encuentra la investigación, el Ministerio Público costarricense no revelará más detalles del caso.

El pasado 30 de enero el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó cerca de tres millones de documentos, 2,000 videos y 180,000 imágenes vinculadas al caso Epstein, quien falleció en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.

Según han informado los medios costarricenses, en los archivos de Epstein hay más de 300 menciones a Costa Rica y muchas de ellas relacionadas a la búsqueda de menores de edad para explotación sexual.

Además, hay correos sobre una visita a Costa Rica en el año 2010 de Ghislaine Maxwell, novia de Epstein condenada a 20 años de prisión por su participación en la trama de tráfico sexual.