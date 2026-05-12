El Ministerio de Sanidad de Italia ha presentado un protocolo de “máxima precaución” tras el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, con cuarentenas de 42 días y seguimiento diario para contactos de riesgo, aunque insiste en que el peligro para la población general es “muy bajo”.

El departamento detalla en una circular las medidas de contención contra el virus Andes (ANDV), después de que las autoridades sanitarias pusieran bajo vigilancia activa a cuatro personas que coincidieron “durante pocos minutos” con una mujer fallecida por esta enfermedad en Johannesburgo (Sudáfrica).

A pesar de que uno de ellos ya ha dado negativo en la prueba PCR, los cuatro permanecen aislados en sus respectivas regiones de residencia para cumplir el periodo de incubación, sin que por ahora presenten síntomas.

PUBLICIDAD

“Aunque se confirma que el riesgo para la población general de la UE/EEE sigue siendo muy bajo, se considera conveniente mantener un enfoque de máxima precaución y reforzar las actividades de vigilancia sanitaria prestando especial atención a la detección precoz de posibles casos sospechosos y a la adopción oportuna de las medidas de contención”, se señala en la circular del Ministerio.

Entre los considerados contactos de alto riesgo figuran todas las personas que estaban a bordo del crucero en el momento de la alerta, además de convivientes, parejas íntimas, personas que hayan compartido habitación o espacios cerrados durante periodos prolongados y personal sanitario que no utilizó equipos de protección adecuados.

El Ministerio añade que, “siguiendo el principio de máxima precaución”, si se detecta un caso probable o confirmado en un avión, todos los pasajeros serán considerados contactos de alto riesgo, independientemente de la duración del vuelo.

Para ellos se recomienda una cuarentena fiduciaria de seis semanas, durante la cual deberán permanecer en una habitación propia, mantener una distancia mínima de dos metros con otros convivientes, no compartir vajilla y ventilar los espacios interiores.

No obstante, las autoridades permiten salir a la calle “para preservar la salud mental y el bienestar”, siempre que se use una mascarilla médica o quirúrgica resistente a fluidos y se eviten las aglomeraciones.

Asimismo, el documento pide no utilizar transporte público ni vuelos comerciales durante el periodo de vigilancia.Las autoridades sanitarias regionales deberán realizar un seguimiento diario de síntomas durante 42 días desde la última exposición, además de garantizar asistencia médica y pruebas diagnósticas en caso de aparición de síntomas.

Entre los síntomas bajo vigilancia figuran fiebre, dolores musculares, cefalea, fatiga y síntomas gastrointestinales o respiratorios.

Se consideran contactos de bajo riesgo aquellas personas sin contacto directo o prolongado con casos sospechosos, contactos breves en zonas de tránsito o personas que compartieron espacios abiertos sin interacción cercana.

También se incluye en esta categoría al personal sanitario que haya utilizado correctamente equipos de protección individual (EPI) durante toda la exposición.