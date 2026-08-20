El cuerpo de una mujer parcialmente calcinada en un viñedo del sur de Francia la semana pasada, fue identificado como el de Sonia Bellina, una creadora de contenido que acumula más de 260 mil seguidores en TikTok y que fue reportada desaparecida el 10 de agosto, informó la revista People.

Los restos parcialmente calcinados fueron hallados dos días después de su desaparición y aunque se aguardaba la identificación oficial, la familia de Bellina había anticipado lo peor luego que se confirmara que el cadáver hallado tenía implantes mamarios y se recuperara una pieza de evidencia que correspondía con una prenda de la mujer. Además, familiares rastrearon la ubicación del teléfono de Bellina a una zona cercana de donde se encontró el cadáver.

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El cuerpo de Bellina, de 29 años, fue descubierto el miércoles 12 por un trabajador del viñedo, localizado en Saint-Gilles, en la región de Gard, al sur de Francia.

Inmediatamente, la fiscalía francesa inició una pesquisa por asesinato. Ayer, se reveló que el análisis de ADN confirmó la identidad de Bellina. La policía arrestó a dos hombres que se cree, pudieron haber participado directa o indirectamente en el crimen. No se han ofrecido detalles sobre sus identidades.

La hermana de Bellina dijo en un video en vivo en TikTok que la familia se preparaba para la celebración del cumpleaños número 30 de la influencer en septiembre. “Dijo que iba a salir una noche, pero nunca regresó”, añadió. “El miércoles por la mañana, encontraron su cuerpo en Saint-Gilles”.

Le contó a Midi Libre que pudo localizar el teléfono de Bellina gracias a la función de compartir ubicación. “Nos estábamos preparando para su cumpleaños; habría cumplido 30 años el 30 de septiembre”, dijo. “Habíamos planeado una fiesta… Se topó con la persona equivocada en el momento equivocado”.

Bellina era conocida por sus videos de sincronización labial en TikTok. La investigación del crimen sigue en curso.