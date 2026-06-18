Ucrania atacó el jueves una importante refinería de petróleo de Moscú por segunda vez en una semana, provocando enormes columnas de humo negro sobre la capital e interrumpiendo cientos de vuelos en sus aeropuertos. Se trata de uno de los mayores ataques con drones desde la invasión rusa a gran escala hace más de cuatro años, según informaron las autoridades.

Ucrania ha atacado repetidamente instalaciones petroleras rusas con el objetivo de reducir los ingresos de Moscú para la guerra y hacer que los rusos sientan las consecuencias de la invasión. Algunas zonas han reportado escasez de combustible.

El ataque, perpetrado por decenas de drones, se produjo horas después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declarara haber mantenido una importante reunión de coordinación con los presidentes de Estados Unidos y Francia, y haber obtenido promesas clave de mayor apoyo en la cumbre del G7 de esta semana.

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“Si Ucrania va a arder, su Moscú también arderá”, dijo Zelenski, añadiendo que el ataque formaba parte del esfuerzo de Kiev por llevar al presidente ruso, Vladímir Putin, a la mesa de negociaciones. “Es hora de poner fin a la agresión, hora de poner fin a esta guerra”.

El ataque ucraniano vuelve a avergonzar a Putin

El ataque a Moscú supuso el último revés para Putin. A principios de este mes, drones ucranianos atacaron su ciudad natal, San Petersburgo, mientras recibía a personalidades extranjeras en su foro económico.

El jueves, Putin se encontraba en Kazán, a unos 700 kilómetros al este de Moscú, recibiendo a los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en un intento de Rusia por fortalecer los lazos comerciales y de otro tipo con el bloque regional.

Los canales de televisión estatales rusos solo mencionaron brevemente el ataque a Moscú. Los periódicos afines al Kremlin informaron sobre el suceso, algunos elogiando el desempeño de las defensas aéreas y señalando que el ataque ponía de manifiesto la necesidad de reforzar aún más el escudo defensivo alrededor de la capital.

Vyacheslav Volodin, presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, advirtió que Moscú respondería intensificando sus ataques.

“Su acción provocará nuestra contraofensiva y el lanzamiento de golpes más duros, con armas más poderosas”, declaró Volodin en un discurso televisado.

Algunos halcones rusos instaron al Kremlin a responder con armas nucleares. El nacionalista Konstantin Malofeyev criticó al ejército por “luchar con la mitad de su fuerza, de forma caballerosa”.

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“La guerra significa la victoria a cualquier precio”, escribió Malofeyev en su canal de Telegram, sugiriendo el uso de “las armas nucleares que nuestros antepasados crearon y almacenaron, movilizando la fuerza de todo el país precisamente para este propósito: ganar”.

Incendios devastadores en una refinería de Moscú

Una densa humareda negra y llamas ocasionales salían de la refinería de petróleo de Moscú, entre sus chimeneas rojas y blancas, en el extremo sureste de la ciudad, a unos 15 kilómetros del Kremlin. Según un vídeo local, una lluvia negra y hollín caía sobre los coches.

“Una de las preguntas más frecuentes de los moscovitas esta mañana es: “¿Qué está pasando?”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, en una publicación en X. “Puedo responder. Su país inició una guerra de agresión contra el nuestro. Durante años, ha estado matando a nuestra gente. Ahora que saben lo que está pasando, pregúntenle a Putin cuándo piensa terminarla”.

Según su sitio web, la refinería es una de las más grandes de Rusia y produce más de un tercio del combustible de la región de Moscú. Fue atacada por Ucrania el martes, pero las autoridades afirmaron que el incendio fue extinguido rápidamente.

El incendio del jueves en la refinería fue “controlado en gran medida”, declaró horas después el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, añadiendo que los focos restantes estaban siendo extinguidos.

Mientras Ucrania intensificaba sus ataques contra la infraestructura energética rusa, el suministro de combustible parecía estar bajo presión. Las cadenas de gasolineras en varias regiones impusieron restricciones sobre lo que los conductores podían comprar. El medio de comunicación independiente ruso Agentstvo informó que una de cada cuatro gasolineras había implementado algún tipo de restricción.

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Las autoridades de la capital declararon horas después del ataque que “el suministro de productos petrolíferos a Moscú y el funcionamiento de todas las gasolineras de la ciudad continúan con normalidad”.

El ataque también interrumpió temporalmente los vuelos en cuatro aeropuertos de Moscú, según informaron las autoridades de transporte y aviación. El diario económico ruso Kommersant contabilizó más de 500 vuelos retrasados o cancelados en dichos aeropuertos, según su información de vuelos en línea.

En la región metropolitana de Moscú, un dron impactó contra un edificio residencial en la localidad de Zhukovsky, según el gobernador Andrei Vorobyov. Otros edificios resultaron dañados por los restos del dron, hiriendo a 17 personas, entre ellas dos niños, añadió.

Ucrania solicita más ayuda de la OTAN y la UE

“Rusia está en desventaja: militar, económica y políticamente”, declaró la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en el programa X tras reunirse el jueves con el ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov. “Ahora es el momento de brindar a Ucrania aún mayor apoyo y ejercer aún más presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra”.

Zelensky mantuvo conversaciones el jueves en Bruselas con representantes de la OTAN y la Unión Europea.