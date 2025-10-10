Tel Aviv, Israel. El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás para la Franja de Gaza entró en vigor al mediodía del viernes, dijo el ejército israelí, que apuntó que sus tropas se estaban retirando a las líneas de repliegue acordadas.

El anuncio se produjo horas después de que el gobierno de Israel aprobara el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes restantes así como de prisioneros palestinos.

Decenas de miles de personas que se habían congregado en Wadi Gaza, en el centro de la Franja, comenzaron a caminar hacia el norte después del anuncio militar. Antes, los palestinos reportaron intensos bombardeos en partes del sitiado enclave durante toda la mañana del viernes.

La aprobación del plan de Trump por parte del gabinete israelí supone un paso clave hacia el final de una devastadora guerra de dos años que ha desestabilizado Oriente Medio.

Un breve comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en la madrugada del viernes indicó que el gobierno aprobó el “esquema” de un acuerdo para liberar a los rehenes, sin mencionar otros aspectos del plan más polémicos.

Un funcionario de seguridad israelí, que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de la retirada, indicó que, en sus nuevas posiciones, el ejército controlará alrededor del 50% de Gaza.

Bombardeos a primera hora

Después de la aprobación, los residentes en el territorio palestino reportaron intensos bombardeos hasta bien entrada la mañana del viernes.

En el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave, Mahmoud Sharkawy, una de las muchas personas que se cobijan allí tras verse obligadas a huir de la Ciudad de Gaza, apuntó que los bombardeos de artillería se intensificaron a primera hora.

“Los bombardeos han aumentado considerablemente hoy”, afirmó Sharkawy, que añadió que aviones militares volaban a baja altura sobre el centro de la Franja.

Más al norte, dos residentes en la Ciudad de Gaza contaron a The Associated Press que los bombardeos habían continuado desde primera hora, sobre todo de artillería.

El director general del hospital Shifa, Rami Mhanna, indicó que los bombardeos sobre el sur y el norte de la ciudad no se habían detenido cuando el gobierno israelí dio luz verde al plan.

“Es confuso, hemos estado escuchando bombardeos toda la noche a pesar de las noticias sobre el alto el fuego”, señaló Heba Garoun, que huyó del este de la Ciudad de Gaza a otro vecindario después de que su casa fuera destruida.

Detalles del acuerdo

Un alto cargo y negociador principal de Hamás ofreció un discurso el jueves en el que expuso lo que dijo eran los elementos clave del acuerdo de alto el fuego: Israel liberará a unos 2,000 prisioneros palestinos, abrirá el cruce fronterizo con Egipto, permitirá el flujo de ayuda y retirará sus tropas.

Khalil al-Hayya aseveró que todas las mujeres y menores detenidos en cárceles israelíes también quedarán libres. No ofreció detalles sobre el alcance de la retirada israelí de Gaza.

Según Al-Hayya, el gobierno de Trump y los mediadores ofrecieron garantías de que la guerra ha terminado, y dijo que Hamás y otras facciones palestinas se centrarán ahora en lograr la autodeterminación y establecer un Estado palestino.

“Hoy declaramos que hemos llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra y la agresión contra nuestro pueblo”, declaró Al-Hayya en un discurso televisado el jueves por la noche.

Para ayudar a respaldar y supervisar el acuerdo de alto el fuego, funcionarios estadounidenses dijeron que enviarían alrededor de 200 soldados a Israel como parte de un equipo internacional más amplio. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que no estaban autorizados a revelar.