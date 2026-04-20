El alto el fuego en la guerra de Irán pende de un hilo mientras la capital de Pakistán se prepara para posibles nuevas conversaciones entre Teherán y Washington.

A partir de ahora, el alto el fuego de dos semanas expirará a las 0000 GMT del miércoles (8 p.m. ET del martes.) Pero la tregua entre Irán, Israel y Estados Unidos comenzó después de múltiples plazos planteados por el presidente estadounidense Donald Trump que amenazaron la propia “civilización” de Irán en un momento dado. Es probable que nuevos retrasos o cambios repentinos sean la norma hasta la fecha límite.

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Las conversaciones que podrían celebrarse en Islamabad antes de que expire el alto el fuego sobre el futuro del estrecho de Ormuz, el programa nuclear iraní y otras cuestiones se enfrentan a serios desafíos. Mientras tanto, Irán atacó buques en el estrecho durante el fin de semana. Estados Unidos también atacó y abordó un buque iraní que intentó eludir el bloqueo naval estadounidense en el estrecho, lo que indica que la situación sigue siendo inestable y que no se descarta una reanudación de la guerra.

Esto es lo que hay que saber sobre la situación del alto el fuego, las posibles conversaciones en Pakistán y otras cuestiones relacionadas con la guerra.

Se acerca la fecha límite de un alto el fuego inestable

El alto el fuego en la guerra comenzó el 8 de abril, aunque los ataques iraníes tuvieron como objetivo Estados árabes del Golfo e Israel después de que hubiera comenzado. Otro misterioso ataque alcanzó también esa tarde una refinería de petróleo iraní en una isla. Sin embargo, se ha mantenido ampliamente. El plazo de dos semanas significa que expirará el 22 de abril sin ninguna prórroga acordada por las partes, ya sea abiertamente mediante mensajes públicos o dejando que transcurra sin reanudar directamente las hostilidades. Pero sigue habiendo riesgos, sobre todo si entretanto no se llega a ningún acuerdo diplomático.

Las nuevas conversaciones en Pakistán penden de un hilo

Una ronda anterior de negociaciones entre Irán y Estados Unidos se celebró en Pakistán desde el 11 de abril hasta la madrugada del día siguiente. El vicepresidente estadounidense JD Vance participó en las conversaciones de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde la Revolución Islámica de 1979, que concluyeron sin acuerdo. Desde este fin de semana, las autoridades de Islamabad han realizado preparativos similares a los que acompañaron a las primeras conversaciones, lo que sugería que se avecinaba otra ronda. Pero hasta ahora, ni Irán ni Estados Unidos han enviado una delegación a Pakistán.

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El Estrecho de Ormuz sigue cerrado

El estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa el 20% de todo el gas natural y el petróleo, permanece cerrado de hecho por los ataques iraníes en la vía navegable. Eso incluyó algunos ataques el sábado. También existe el temor de que Irán haya minado una parte del estrecho utilizada por los buques en tránsito en tiempos de paz.

Desde la guerra, Irán ha estado cobrando hasta 2 millones de dólares por barco para permitirles el paso. La apertura del estrecho sigue siendo uno de los puntos clave de las negociaciones y la principal baza de Teherán frente a Washington, sobre todo ahora que países de todo el mundo han empezado a racionar la energía y a advertir de la escasez de combustible para aviones. Este fin de semana, la Marina estadounidense atacó un buque portacontenedores iraní que intentaba burlar su bloqueo del estrecho, con marines que descendieron a rapel sobre él desde helicópteros.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.