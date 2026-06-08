James “Weston” Higginbotham, el estudiante estadounidense de 20 años que fue hallado muerto en una zona montañosa a las afueras de Kioto, en Japón, había tenido una discusión previa con su madre sobre el uso de ChatGPT, reportó NBC.

El joven había viajado a Japón junto a sus padres y su hermano, pero se separó del grupo tras la disputa por la plataforma de inteligencia artificial (IA).

James, según su familia, cursaba ingeniería de Biosistemas y era crítico del uso excesivo de la IA.

“Tuvimos una discusión porque yo estaba usando demasiado ChatGPT para tratar de ayudarnos a orientarnos durante el viaje y encontrar los mejores restaurantes y hacer esto y aquello”, expresó Nancy Higginbotham a la cadena.

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“Tratamos de no usarlo nunca y estoy totalmente de acuerdo con él. Fue simplemente una discusión tonta, muy tonta, la que tuvimos”, agregó.

Nancy describió a su hijo como “emocionalmente afectado” tras la discusión, aunque aseguró que no lo consideraba un peligro ni para sí mismo ni para otras personas.

El joven se encontraba desaparecido desde el pasado 29 de mayo y fue visto por última vez en cámaras de seguridad saliendo de un tren en Yamashina.

Su cuerpo fue localizado el 6 de junio por un grupo de voluntarios de búsqueda y rescate en Japón.

No se sospecha de mano criminal en relación con su muerte y las autoridades no revelarán la causa del fallecimiento, informó People.