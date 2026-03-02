El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el lunes que Francia aumentará su número de ojivas nucleares desde el nivel actual, que es inferior a 300, aunque no dio una cifra concreta sobre el incremento.

Será la primera vez que Francia incrementa su arsenal nuclear desde al menos 1992.

“He decidido aumentar el número de ojivas de nuestro arsenal”, afirmó Macron en una base militar en L’Ile Longue, en el noroeste de Francia, donde se encuentran los submarinos de misiles balísticos del país.

El discurso de Macron tuvo como objetivo explicar cómo los armamentos nucleares franceses encajan en la seguridad europea, en medio de preocupaciones en el continente por las tensiones recurrentes con el presidente estadounidense, Donald Trump.