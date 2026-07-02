Kiev, Ucrania. Rusia castigó la capital de Ucrania con drones y misiles durante 11 horas desde el miércoles por la noche hasta el jueves por la mañana, en un fuerte ataque que dejó al menos 21 civiles muertos en la ciudad y decenas de heridos. Moscú describió la andanada como una represalia por la ofensiva ucraniana contra instalaciones petroleras rusas.

Fuertes explosiones sacudieron la capital ucraniana, donde más de 50,000 personas se refugiaron en estaciones de metro luego que las autoridades emitieran alertas de ataque aéreo, informó el Metro de Kiev. Los equipos de emergencia excavaron entre los escombros de edificios de apartamentos derrumbados y calcinados durante todo el día en busca de víctimas.

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El Ministerio ruso de Defensa señaló en un comunicado que el mortífero bombardeo era una respuesta a los recientes ataques de largo alcance de Ucrania, que han causado una grave escasez de combustible y han puesto presión sobre el presidente Vladímir Putin.

Los ataques cada vez más frecuentes de Ucrania dentro de Rusia —descritos por Zelenskyy como una ofensiva relámpago de 40 días— han apuntado especialmente a refinerías de petróleo, provocando una crisis de combustible que ha frustrado a los rusos, que de antemano sienten el costo económico de la guerra.

Más de cuatro años después que comenzara la invasión a gran escala de Moscú a su vecino, los avances tecnológicos de Ucrania en la ingeniería de drones en los últimos meses le han dado una ventaja, de acuerdo con funcionarios occidentales y analistas. Sus ataques a las rutas de suministro detrás de la línea del frente han privado al ejército ruso de impulso en el campo de batalla y han hecho que su avance sea lento y costoso, afirman.

Las fuerzas de Kiev han apuntado especialmente a los suministros hacia Crimea, desencadenando la peor crisis de combustible en la península del mar Negro desde que fue anexada ilegalmente por Rusia en 2014 y asestando un golpe a la narrativa del Kremlin de que Moscú está ganando la guerra.

Autoridades ucranianas afirman que están tratando de obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones, pero hasta ahora la respuesta de Moscú ha sido contraatacar.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, más recientemente por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, no han producido resultados. Se espera que Trump y Zelenskyy asistan la próxima semana a la cumbre de la OTAN en Turquía.

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Putin cree que el tiempo está de su lado, que el apoyo occidental se irá debilitando y que la resistencia de Ucrania finalmente colapsará bajo la presión de los bombardeos estratégicos, según analistas.

Principal diplomático ucraniano describe “noche de horror” en Kiev

El ataque mató a 21 personas en Kiev, según el Servicio de Emergencias del país. Se informó que más de 90 personas resultaron heridas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, dijo que fue una “noche de horror” en la capital, que antes de la guerra tenía una población de aproximadamente 3 millones de personas.

Destellos de drones y misiles al explotar iluminaron la noche, y fuertes estruendos resonaron por Kiev. Trazadoras del fuego de la defensa antiaérea surcaron el aire cuando una enorme nube de humo negro se elevaba hacia el cielo.

Más de 30 lugares de la ciudad registraron daños, incluidos unos 20 edificios residenciales, agregaron las autoridades.

Serhii Budko, residente de Kiev, dijo que tres o cuatro misiles balísticos impactaron su distrito de la ciudad.

“Estábamos dentro del refugio y sentimos que el refugio temblaba... el techo y el piso, todo”, dijo el joven de 24 años.

En el distrito de Desnianskyi de Kiev había personas atrapadas dentro de un edificio residencial de nueve pisos afectado, y en el distrito de Darnytskyi la mayor parte de un edificio de nueve pisos se desplomó.

En otros lugares, en la región central ucraniana de Dnipropetrovsk, un ataque ruso mató a una niña de 7 años e hirió a otras cuatro personas, incluida una menor de 11 años, todos miembros de la misma familia, dijo el jefe regional Oleksandr Hanzha.

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El bombardeo fue “exclusivamente contra objetivos militares o vinculados al ámbito militar”, explicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Los ataques aéreos de Rusia contra Ucrania han impactado repetidamente zonas civiles. Más de 16.000 civiles ucranianos han muerto en la guerra, según Naciones Unidas.

No hay cifras fiables disponibles sobre las bajas en el campo de batalla en la guerra. Un informe de principios de este año del Center for Strategic and International Studies, un centro de estudios, estimó que hasta 1,8 millones de soldados han muerto, han resultado heridos o han desaparecido en ambos bandos, y que las tropas rusas representan la mayor parte de ese número.

Ucrania insta a otros países a proporcionar más defensas antiaéreas

El ataque utilizó “armas de largo alcance de alta precisión” y drones para atacar fábricas de armas e instalaciones energéticas en Kiev y sus alrededores, así como “infraestructura de aeródromos militares” en otras partes de Ucrania, dijo el comunicado del Ministerio ruso de Defensa.

En total, Rusia disparó 74 misiles y 496 drones en el ataque, detalló la Fuerza Aérea de Ucrania.

Las defensas antiaéreas de Ucrania han mejorado a lo largo de la guerra, especialmente para contrarrestar los drones rusos. Pero es más difícil detener los misiles balísticos, que representaron aproximadamente un tercio de los misiles disparados durante la noche.

Sybiha, el ministro de Exteriores ucraniano, dijo en abril que las fábricas de armas del país cubren hasta el 75% de las necesidades de sus fuerzas armadas. Pero él y otros funcionarios ucranianos han pedido a los países socios que suministren más sistemas Patriot que ofrecen la mejor protección contra los ataques aéreos rusos.

Ucrania ataca otra refinería de petróleo rusa

Por su parte, las fuerzas ucranianas atacaron una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia durante la noche en la región de Nizhny Novgorod, al este de Moscú, provocando un incendio, aseveró el Estado Mayor General de Ucrania.

Además, las fuerzas ucranianas atacaron un puente ferroviario sobre el río Siverskyi Donets en la región de Luhansk ocupada por Rusia, indicó. El puente era utilizado por las fuerzas rusas para transportar personal, armas y suministros militares, según el Estado Mayor General.