El cadáver de una joven reportada desaparecida hace cuatro años en Puerto Plata, República Dominicana, fue encontrado sepultado en una villa del municipio de Sosúa, donde ocurrió la desaparición en el 2021, según reportó Noticias SIN.

Los resultados de una prueba de ADN revelados hoy confirmaron que los restos, descubiertos en enero por un joven que realizaba trabajos de jardinería en el lugar, son los de Carli Franchesca Guzmán Roche, de 22 años, y quien desapareció en septiembre del 2021. La identificación se logró comparando el ADN de un hijo de la joven con el de los restos hallados.

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Según se supo, la villa fue comprada recientemente por una persona y el nuevo dueño había contratado al joven para realizar varias mejoras. Éste cavaba una zanja en el lugar cuando se topó el cuerpo.

El lugar fue objeto de una búsqueda policíaca cuando se reportó la desaparición de Carli Franchesca en el 2021, luego que familiares dijeran haber percibido un fuerte hedor proveniente de la piscina del lugar, pero las autoridades lo atribuyeron a que había un animal muerto en el área.

Incluso, para la época, la Policía dominicana detuvo a una persona alegadamente vinculada con la desaparición de la joven, pero fue liberada por falta de evidencia.

Eventualmente las autoridades descartaron la búsqueda. Tras cuatro años de incertidumbre y dolor familiar, hoy las autoridades dominicanas confirmaron la identidad de la joven y revelaron que el caso se investiga formalmente como un homicidio. También se dio a conocer que varias personas, entre ellas “extranjeros”, han sido interrogados en torno a la desaparición de la joven.

Guzmán Roche salió de su casa el 2 de septiembre del 2021 y su familia mantuvo contacto con la joven hasta el 6 de septiembre, cuando perdieron el rastro de ella. Finalmente, el 13 de septiembre de ese año, su familia la reportó desaparecida ante la Policía Nacional Dominicana.