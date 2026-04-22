Hace algunos días, un médico ginecólogo de origen español, identificado como B.V., fue atacado por un tiburón tigre mientras buceaba en las inmediaciones de la isla de Kooddoo, en Maldivas.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el hombre de 30 años se encontraba hospedado en el hotel The Residence junto a su esposa para celebrar su luna de miel.

El trágico incidente ocurrió en una zona utilizada frecuentemente como planta de procesamiento de pescado, un factor que, según empleados del resort, atrae a grandes depredadores por los restos orgánicos vertidos al agua.

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“Fue un ataque horrible. Le faltaba un gran trozo de carne en las piernas; ha sido una experiencia traumática para todo el complejo”, relató un trabajador del hotel para la agencia EFE.

Tras el hecho, el hombre tuvo que ser estabilizado inicialmente en la isla Villingili para, posteriormente, ser trasladado de urgencia en avión a la capital, Malé, donde fue ingresado al Hospital ADK.

El director del centro médico, Ahmed Affal, reveló que un equipo de cirujanos tuvo que intervenir de emergencia para amputarle la pierna. “Su estado es estable en este momento y creemos que su tratamiento puede continuar con normalidad”, explicó el especialista.

Piden detener el “shark feeding”

Tras el incidente, diversos sectores han lanzado críticas contundentes contra el “shark feeding”, una actividad turística basada en el suministro de alimento para atraer tiburones y que, para muchos expertos, altera el comportamiento de estos ejemplares.

Según los especialistas locales, esta actividad fomenta una asociación directa entre la presencia humana y la comida, lo que aumenta drásticamente el riesgo de ataques en zonas industriales o turísticas.

“Hay que detener la alimentación de los tiburones. Es antinatural que estos animales sean alimentados en lugar de cazar; nos está perjudicando a todos”, señaló para EFE Aman Haleem, experto en buceo.

Hasta el momento no se han revelado nuevos detalles sobre el estado de salud del médico español tras su cirugía. No obstante, el caso ha movilizado a diferentes sectores en Maldivas, que exigen que se prohíban definitivamente estas prácticas para evitar futuras tragedias y proteger el ecosistema marino.