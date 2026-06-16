( El Tiempo / GDA )

La “influencer” y diseñadora de videojuegos Dilyara Khamzina, de 27 años, sufrió quemaduras de consideración luego de que un cargador portátil explotara dentro del bolso que llevaba cruzado sobre el cuerpo.

El incidente ocurrió cuando abandonaba un gimnasio y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según trascendió, Khamzina acababa de finalizar su rutina de ejercicios cuando la bateía externa que transportaba en su bolso comenzó a emitir humo y, segundos después, provocó una explosión seguida de una bola de fuego.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran a la joven colocando su teléfono celular sobre un banco mientras se cambiaba el calzado. Instantes más tarde, el bolso comenzó a incendiarse, obligándola a reaccionar rápidamente para quitárselo.

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El momento quedó registrado en video

En la grabación se observa cómo la “influencer” intenta desprenderse desesperadamente de la bolsa cruzada que llevaba sobre el torso.

Finalmente logró arrojarla al suelo, donde el fuego continúa consumiendo el material tras la explosión.

🇰🇿 A Kazakh blogger suffered severe burns after her power bank exploded.



After a workout at the gym, smoke suddenly began coming from her bag. Before she could react, the device exploded, setting her on fire. pic.twitter.com/OSnFtnJ3Gf — Daily Turkic (@DailyTurkic) June 16, 2026

El incidente generó preocupación por los riesgos asociados al uso y transporte de baterías externas, dispositivos ampliamente utilizados para recargar teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos.

Quemaduras en la cabeza y el cuerpo

Como consecuencia del accidente, Dilyara Khamzina sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con los reportes difundidos, las lesiones afectaron la cabeza, incluyendo el cuero cabelludo, cabello, las cejas y pestañas.

Además, presentó quemaduras en el lado derecho del cuerpo. No se informó oficialmente la gravedad exacta de las lesiones ni cuánto tiempo demandará su recuperación.

Riesgos de las baterías portátiles

Los especialistas recomiendan utilizar cargadores portátiles certificados y evitar exponerlos a altas temperaturas, golpes o daños físicos.

También aconsejan reemplazar los dispositivos que presenten hinchazón, sobrecalentamiento frecuente o desperfectos visibles, ya que las baterías de ion-litio pueden incendiarse si sufren fallas internas.