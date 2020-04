El gobierno de Islas Vírgenes logró un acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para la repartición de la ayuda federal establecidos bajo la ley federal Cares.

El gobernador del teritorio norteamericano, Albert Bryan, dijo que logró un acuerdo para recibir $84.7 millones para cumplir con el pago del estímulo, aunque el dinero podría comenzar a llegar en junio, según el The Virgin Islands Consortium.

Islas Vírgenes, al igual que otros territorios que pertenecen a Estados Unidos, como Puerto Rico, no reciben el dinero directamente, sino que deben someter un plan al gobierno federal, y el dinero no estaría disponible hasta que reciban ese aval. El secretario de Hacienda, Francisco Parés, ha dicho que todavía no sabe cuándo llegará el dinero.

El estímulo federal para islas Vírgenes también sería de $1,200 por adulto y $500 por niño, según otra historia en un medio de la vecina isla, The St. Thomas Source.