Tokio. Un sismo que registró una magnitud preliminar de 7.7 frente al norte de Japón el lunes provocó una alerta de tsunami de corta duración y el aviso de un mayor riesgo de un posible megaterremoto para las zonas costeras allí.

La Oficina del Gabinete y la Agencia Meteorológica de Japón indicaron que hay un 1% de probabilidad de que ocurra un megaterremoto, en comparación con un 0.1% de probabilidad durante tiempos normales, aproximadamente en la próxima semana tras el fuerte sismo registrado cerca de las fosas de Chishima y Japón.

Las autoridades aclararon que el aviso no es una predicción de sismo, pero instaron a los pobladores de 182 localidades a lo largo de las costas del noreste a aumentar su preparación al tiempo que continúan con su vida diaria.

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Hablando con los reporteros, la primera ministra Sanae Takaichi instó a los residentes en el área afectada a confirmar sus refugios designados y rutas de evacuación y a revisar alimentos de emergencia y bolsas de emergencia para que puedan correr de inmediato cuando azote el próximo grande.

“El gobierno hará todo lo posible en caso de una emergencia”, dijo.

Fue el segundo aviso de este tipo para la región en los últimos meses. Se emitió uno tras un sismo de magnitud 7.5 en diciembre, pero no ocurrió ningún megaterremoto.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres informó que una persona en Aomori, al norte de Iwate, resultó herida tras caer el lunes.

Aun así, el sismo del lunes y la advertencia de tsunami fueron un recordatorio para la zona propensa a terremotos del desastre de marzo de 2011 que devastó grandes extensiones de la costa norte, desencadenando una crisis nuclear en Fukushima.

La agencia detalló que el sismo se produjo frente a la costa de Sanriku alrededor de las 4:53 de la tarde (0753 GMT) del lunes a una profundidad de unos 19 kilómetros (11 millas).

Imágenes en la televisión NHK mostraron objetos colgantes balanceándose y a personas en cuclillas en un centro comercial en Aomori, y las autoridades pidieron a la gente que buscara terrenos más altos y se mantuviera alejada de las zonas costeras.

Los trenes bala Shinkansen que conectan Tokio y el norte de Japón fueron suspendidos, dejando a los pasajeros en vagones y en andenes esperando que se reanudara el servicio.

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La agencia reportó que se había detectado un tsunami de unos 80 centímetros (2.6 pies) en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, en una hora del sismo, y que se registró un tsunami más pequeño de 40 centímetros (1.3 pies) en otro puerto de la prefectura.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Estados Unidos, anunció más tarde que la amenaza de tsunami “ya ha pasado”.

La Autoridad de Regulación Nuclear señaló que las centrales nucleares y las instalaciones relacionadas en la región estaban todas intactas y no se detectaron anomalías.

La agencia de gestión de desastres indicó que en un momento dado, se aconsejó a más de 170,000 personas en cinco prefecturas del norte, desde Hokkaido hasta Fukushima, que buscaran refugio.

Han pasado 15 años desde que un sismo de magnitud 9.0 y un tsunami el 11 de marzo de 2011 devastaron partes del norte de Japón, causaron más de 22,000 muertes y obligaron a casi medio millón de personas a huir de sus hogares, la mayoría de ellas debido a los daños del tsunami.