Un hombre de 25 años murió por una sobredosis de cafeína luego de sufrir un episodio en el que fue visto caminando descalzo, frente a vehículos en movimiento y vomitando sangre en una calle de Essex, Inglaterra.

Alfie Goddard había comprado cápsulas de cafeína por Internet y las consumió antes de su muerte, según se expuso durante una investigación en el Tribunal Forense de Essex.

El joven fue trasladado de emergencia a un hospital después de que varias personas lo vieran en un estado de aparente confusión y caminando por la calle. Sin embargo, sufrió un paro cardíaco y murió en el centro hospitalario.

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Un análisis toxicológico presentado durante la investigación encontró que Goddard tenía una concentración de cafeína que estaba “dentro del rango asociado con casos mortales” relacionados con esta sustancia.

El forense Lincoln Brookes determinó que la muerte, ocurrida el 28 de octubre de 2025, fue accidental.

Goddard vivía en un complejo de vivienda con apoyo en Colchester, Essex. Durante la investigación se informó que padecía trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), psicosis inducida por drogas, esquizofrenia paranoide y autismo.

El día de su muerte, el joven fue visto caminando frente a vehículos que estaban en movimiento y posteriormente vomitando sangre en la vía pública.

En medio del episodio, Goddard intentó llamar al servicio de emergencias 999, pero no podía hablar con claridad. Ante la situación, empleados de International House, el complejo donde residía, realizaron la llamada a los servicios de emergencia.

Paramédicos y agentes de la Policía acudieron al lugar e intentaron controlarlo antes de trasladarlo al hospital.

Pese a los esfuerzos del personal de emergencia, Goddard sufrió un paro cardíaco y murió.

La investigación forense concluyó que la intoxicación por cafeína tuvo un papel determinante en su fallecimiento y que la muerte fue accidental.