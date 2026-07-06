La justicia ha denegado la petición de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de asistir a la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Ankara, Turquía, aunque sí le ha permitido viajar a Londres entre el 8 y el 10 de julio para asistir a la graduación de su hija.

El juez Juan Carlos Peinado retiró a Begoña Gómez el pasaporte el pasado 20 de junio como medida cautelar hasta que se celebre el juicio en el que se investiga a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos en relación a una cátedra que codirigió en una universidad pública madrileña.

La semana pasada, Gómez pidió al magistrado autorización para ir con Sánchez a la cumbre de la OTAN de Ankara (martes y miércoles), y de allí ir después a Londres antes de regresar a España para poder asistir a la graduación de su hija.

Ha sido el juez Antonio Viejo -que sustituye a Peinado durante sus vacaciones de verano- el que ha resuelto la petición, considerando que Gómez está invitada a la cumbre de la OTAN por “razones de cortesía institucional” y no tiene “una intervención activa”, y apuntando además a que Turquía no es parte de la Unión Europea, una estructura que facilita la cooperación policial y judicial.