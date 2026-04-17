Wellington, Nueva Zelanda. Dormir en un vuelo de larga distancia en clase turista siempre ha sido una fantasía para muchos viajeros. Air New Zealand pronto ofrecerá una solución que consiste en subirse a una litera de tres pisos con unas medias especiales.

La aerolínea pronto abrirá las reservas para estancias de cuatro horas en las cápsulas de sueño Skynest y afirma que serán las primeras camas planas para viajeros de vuelos económicos. Sin embargo, los pasajeros tendrán que intimar con sus compañeros, por lo que se prohíben las migas, los perfumes fuertes y las camas compartidas.

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Las literas con cortinas estarán a disposición de los pasajeros de clase turista y turista superior en los nuevos Boeing 787-9 Dreamliner de la aerolínea a partir de noviembre.

Los aviones cubrirán la ruta de Auckland a Nueva York, uno de los vuelos comerciales más largos del mundo, en el que los pasajeros de clase turista permanecen sentados en posición vertical entre 16 y 18 horas.

En su lugar, los viajeros tendrán la opción de reservar con antelación una plaza de cuatro horas en una cabina con cortinas, con un coste a partir de 495 dólares neozelandeses (291 dólares), además del precio de sus billetes en clase turista. Pero el uso de las seis cabinas, dispuestas en forma de literas triples entre los camarotes, pondrá a los pasajeros muy cerca de otros, lo que ha llevado a la aerolínea a publicar notas de etiqueta.

Los pasajeros deben abstenerse de comer en las cápsulas, que no pueden ser utilizadas por niños ni visitantes adicionales.

“Eso significa que sólo se pueden echar siestas en solitario, nada de nidos musicales ni de juegos de etiqueta”, dice el sitio web de Air New Zealand. Para los preocupados por la limpieza, la aerolínea asegura a los viajeros que las almohadas, mantas y sábanas suministradas “se renuevan” entre siestas de cuatro horas.

Los pasajeros también deben ponerse unas medias especiales para entrar en la cabina, abrocharse los cinturones sobre las mantas y no rociarse con “perfumes o pociones” malolientes. Los pasajeros serán despertados por un suave cambio de iluminación al final de su estancia de cuatro horas en la litera, o por un auxiliar de vuelo, posiblemente menos suave, si no se despiertan a tiempo.

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Cada litera tiene aproximadamente la longitud de una cama normal -80 pulgadas o 203 cm-, pero las cápsulas no dejan espacio para sentarse y el acceso “requiere agacharse, arrodillarse, arrastrarse o trepar hasta el espacio”, dice el sitio web del avión. Las literas miden 64 cm de ancho a la altura de los hombros y se estrechan hasta 41 cm a los pies.

Los asientos o sofás que se convierten en camas en el cielo no son una novedad para los viajeros de negocios y primera clase, pero Air New Zealand cree que sus literas reclinables para viajeros de clase turista serán una primicia mundial.

La oferta de la aerolínea nacional neozelandesa es la última de las compañías aéreas que intentan vender mejoras de asiento y otros complementos a los viajeros en clase turista. Air New Zealand anunció por primera vez que las camas económicas estaban en desarrollo en 2020.

La aerolínea ha aumentado las tarifas y recortado algunos vuelos nacionales de su programación en respuesta al aumento de los costes del combustible para aviones durante la guerra en Oriente Medio. En marzo, suspendió sus previsiones de beneficios debido a la volatilidad del precio del combustible y advirtió de que era posible que se produjeran más cambios en sus rutas.

Pero en uno de sus vuelos más largos, los viajeros podrán por fin dormir un poco, aunque deberán esperar ronquidos, para los que se proporcionan tapones para los oídos, según la aerolínea.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.