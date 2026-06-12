Cinzia Dal Pino, una empresaria italiana de 67 años vinculada a la alta sociedad de Toscana, Italia, fue condenada a 18 años de prisión por la muerte de Nourdine Mezgoui, un ciudadano marroquí indocumentado, a quien atropelló repetidamente con su vehículo en septiembre de 2024 en Viareggio, Italia.

La sentencia fue dictada el 11 de junio de 2026 en Lucca y podrá cumplirse bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Video de seguridad fue determinante en la investigación

Durante la audiencia celebrada en Lucca, en la región de Toscana, Cinzia Dal Pino compareció acompañada por su hija. El juez autorizó que la condena por homicidio sea cumplida bajo arresto domiciliario, con un brazalete electrónico en el tobillo.

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La investigación estuvo respaldada por imágenes captadas por una cámara de seguridad de un balneario en Viareggio. En el video se observa a Dal Pino atropellando con su camioneta Mercedes a Nourdine Mezgoui después de que este le robara el bolso. Según las grabaciones, el vehículo pasó sobre el cuerpo del hombre al menos tres veces.

La reacción de la empresaria

La difusión de las imágenes provocó una fuerte reacción en Italia. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, tras el atropello la empresaria descendió del vehículo, “recuperó su bolso y abandonó el lugar sin prestar asistencia a la víctima”.

El caso alimentó el debate público sobre la pérdida de empatía en la sociedad, así como sobre los límites de la legítima defensa y la justicia por mano propia.

Fiscalía y defensa sostuvieron posiciones opuestas

La fiscalía sostuvo que Dal Pino actuó motivada por una “venganza desmedida” y solicitó una condena de cadena perpetua. Los investigadores argumentaron que no existía una situación de legítima defensa, ya que Mezgoui huía a pie y no representaba una amenaza para la vida de la mujer en el momento de ser atropellado.

La defensa afirmó que la acusada solo intentaba recuperar el bolso robado y pidió que el caso fuera considerado como un “exceso de negligencia en legítima defensa”.

À Viareggio #Italy 🇮🇹, une femme de 65 ans, Cinzia Dal Pino, a été arrêtée pour homicide volontaire après avoir tué celui qui lui avait volé son sac à main, un #migrant algérien de 47 ans nommé Malkoun Said en le plaquant contre la vitrine et le renversant plusieurs fois pic.twitter.com/BX8Y2yROdk — 🇫🇷laffont mickael(#SansLui)🇫🇷 (@MickaelLaffont) September 11, 2024

“Esperaba un resultado diferente, tanto en lo que respecta a la clasificación legal como a la severidad de la sentencia”, declaró a medios locales el abogado Entico Marzaduri, representante de Dal Pino. El jurista anunció que presentará una apelación contra la decisión judicial.

Según los médicos forenses, Nourdine Mezgoui murió como consecuencia de una grave laceración de la aorta abdominal y una hemorragia interna provocadas por el atropello.