Una adulta mayor de 74 años fue víctima de un robo domiciliario en la madrugada de hoy, lunes, en la carretera PR-638 del barrio Domingo Ruiz, Arecibo.

La querella se reportó a eso de las 4:30 a.m. de hoy, lunes, mientras la ciudadana se encontraba en su residencia y fue sorprendida por un hombre. Cuando la víctima gritó, el sospechoso le tapó la boca anunciándole el asalto.

El delincuente huyó de su residencia con $80 en efectivo, dos relojes marca Rado, un aro de matrimonio, una cadena en oro con una medalla de la Virgen Del Carmen, tres sortijas en oro, una pulsera en oro y tres sortijas de fantasía.

El valor de las prendas fue estimado en $2,200.

El ladrón se marchó de la residencia sin ocasionarle ningún daño corporal alguno a la septuagenaria.

El agente Carlos Medina Delgado, de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo tiene a cargo la pesquisa.