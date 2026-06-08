Una pareja fue asaltada por enmascarados anoche en la esquina de las calles Estrella y Tres Hermanos, en Santurce.

Según la información preliminar, la querella se recibió a las 11:56 p.m. de ayer, domingo, mientras una mujer y un hombre caminaban por el lugar y fueron interceptados por dos enmascarados que transitaban en un vehículo color blanco.

Acto seguido, uno de los asaltantes armados se bajó del automóvil y, los despojó de una cadena, un crucifijo con diamantes y una pulsera en oro de 14 quilates.

El valor de la propuedad robada fue estimado en $4,000.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.