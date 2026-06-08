Un conductor fue víctima de un robo bajo en la modalidad de carjacking esta madrugada en la intersección de la carretera PR-866 con la autopista José De Diego, en el barrio Candelaria Arenas, en Toa Baja.

La querella se reportó a las 3:45 a.m. de hoy, lunes, luego que el conductor de una camioneta marca Toyota Tacoma, del año 2018, color gris y con la tablilla 988-344, fuera impactado por la parte posterior por otro automóvil.

Al bajarse para verificar los daños, fue interceptado por dos pistoleros, quienes mediante amenaza le robaron la guagua.

El perjudicado resultó ileso.

Posteriormente, el vehículo fue encontrado totalmente quemado en la intersección de la avenida Lagos del Plata, con la calle 6 de la urbanización Levittown, Toa Baja.

La División de Robos del CIC de Bayamón continuará con la pesquisa.