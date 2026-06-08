Un motociclista murió la noche del domingo tras impactar a un caballo que se encontraba en medio de la carretera PR-328, a la altura del kilómetro 4.6 del barrio Rayo Guaras, en Sabana Grande, informó la Policía de Puerto Rico.

El choque fatal ocurrió a eso de las 8:25 p.m. cuando el conductor, identificado como Milton Daniel Pérez García, de 30 años y residente de Sabana Grande, transitaba en una motora Suzuki GSX-1300R azul del año 2006.

De acuerdo con la investigación preliminar, al llegar al kilómetro 4.6 de la vía, el motociclista impactó de frente al caballo que estaba en la carretera. Debido al impacto, Pérez García salió expulsado de la motora y cayó al pavimento, sufriendo heridas de gravedad.

Pérez García fue atendido en la escena por paramédicos y transportado de emergencia a una institución hospitalaria del área, donde el médico de sala de emergencias certificó su muerte.

Las autoridades indicaron que la fiscal Yanitza Negrón ordenó la toma de fotos y medidas de la escena como parte de la investigación. El caso quedó a cargo del agente Víctor Lasalle, de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez.