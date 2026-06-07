SEÚL, Corea del Sur - El presidente chino, Xi Jinping, viaja a Corea del Norte por primera vez en casi siete años en un viaje que ofrece al líder norcoreano, Kim Jong Un, un escenario para mostrar una política exterior cada vez más asertiva anclada en los lazos más estrechos con los antiguos aliados de su país durante la Guerra Fría.

Se espera que China, la vía económica del Norte, reafirme su influencia sobre un gobierno tradicionalmente aliado que se ha acercado más a Rusia en los últimos tiempos.

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La reunión entre ambos líderes es la primera que mantienen desde que Kim viajara a Pekín para asistir a un acto sobre la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 2025.

He aquí un vistazo a lo que pueden estar buscando en su próxima reunión:

Lo que Kim quiere

Tras años de dar prioridad a Rusia -despachando miles de tropas y municiones para apoyar la invasión de Ucrania por Moscú-, el líder norcoreano busca ahora estrechar lazos con China para salir aún más del aislamiento, abrazando la idea de una “nueva Guerra Fría” y proyectando a Pyongyang como parte de un frente unido contra Washington.

Desde la época de sus anteriores dirigentes, Corea del Norte ha mantenido durante mucho tiempo un enfoque de “equidistancia” hacia Pekín y Moscú, enfrentándose a sus dos principales benefactores para maximizar sus ganancias.

Aunque está recibiendo un apoyo crucial de Rusia para respaldar su esfuerzo bélico, que probablemente incluya tecnologías y ayudas militares, Kim no puede cumplir su promesa de mejorar el nivel de vida de su población sin una mayor ayuda económica de China, según Koh Yu-hwan, ex presidente del Instituto de Unificación Nacional de Seúl.

“Corea del Norte promete mantener un sistema económico autosuficiente y centrarse en el avance de sus capacidades nucleares, pero en realidad es casi imposible elevar el nivel de vida movilizando únicamente recursos internos”, afirmó Koh.

La reunión Kim-Xi podría incluir conversaciones sobre la reanudación del turismo chino a Corea del Norte y la apertura de un puente sobre el río Yalu que lleva años sin utilizarse tras su finalización, según Koh. Los líderes también podrían discutir proyectos conjuntos de desarrollo económico en regiones fronterizas compartidas por Corea del Norte, China y Rusia.

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Queda por ver si Kim en algún momento utilizará su mayor pie diplomático para volver a entablar conversaciones con Washington después de que sus conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fracasaran en 2019 por desacuerdos sobre las sanciones a Corea del Norte.

Pyongyang ha rechazado hasta ahora las ofertas de Trump para reanudar las conversaciones después de que el presidente estadounidense entre en su segundo mandato, insistiendo en que Washington primero abandone su exigencia de desnuclearización de Corea del Norte como condición previa para las negociaciones. Kim también se reunió con Xi antes de viajar a Singapur y Vietnam para sus cumbres con Trump en 2018 y 2019, movimientos ampliamente interpretados como esfuerzos para reforzar su posición negociadora. “Desde la perspectiva de Corea del Norte, existe la creencia de que tener el respaldo de China proporciona una sensación de seguridad y confianza cuando se busca mejorar las relaciones con Estados Unidos”, dijo Park Won Gon, profesor de la Universidad Ewha de Seúl.

Lo que quiere Xi

Para China, la visita es una oportunidad de volver a acercar a su órbita a un aliado tradicional, ofreciéndole posibles incentivos económicos y ayuda alimentaria, activos tradicionales que ha dado a Corea del Norte.

“Creo que los chinos están en privado un poco inquietos por el abrazo de Kim Jong Un y Vladimir Putin, que los norcoreanos han gravitado realmente muy hacia los rusos. Parte del objetivo de Xi Jinping es corregir el equilibrio”, dijo Mike Chinoy, ex periodista de CNN y autor de un próximo libro sobre el país insular.

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Xi realizará su primer viaje al extranjero en 2026, después de haberse vuelto cada vez más selectivo a la hora de realizar visitas de Estado desde la pandemia. Tras recibir por separado a Trump y Putin, la elección es estratégica.

“El viaje garantiza que nadie pueda remodelar la arquitectura de seguridad de la península sin su consentimiento”, declaró Seong-Hyon Lee, investigador de la Fundación George H. W. Bush para las Relaciones entre Estados Unidos y China.

Pekín también es realista en respuesta a las claras ambiciones nucleares de Kim.

En abril, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, visitó Pyongyang y se reunió con Kim. Los observadores señalaron la ausencia de la palabra “desnuclearización” en la declaración sobre la visita, una desviación de la línea estándar que China suele desplegar y que aboga por la desnuclearización de la península coreana.

El signo más revelador de la visita puede ser un silencio: si la lectura oficial de China omite la palabra “desnuclearización”, Pekín ha aceptado de hecho a Corea del Norte como Estado nuclear, integrando la cuestión en su estrategia amortiguadora más amplia contra Estados Unidos", afirmó Lee.

A cambio, China podría solicitar un mayor acceso al estuario del río Tumen, que forma parte de la frontera entre ambos países, y derechos de navegación en aguas de la costa oriental de la península coreana.

En última instancia, es probable que Kim dé a Xi una gran y fastuosa bienvenida a nivel simbólico, pero China podría no ser capaz de extraer mucho de un Kim cada vez más seguro de sí mismo, dicen los expertos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.