Queta, Pakistán. Hombres armados emboscaron el domingo dos vehículos que transportaban a mineros de carbón en el suroeste de Pakistán y mataron a 11 personas antes de huir del lugar, informaron autoridades.

El ataque ocurrió en Kohlu, un distrito de la provincia de Baluchistán, que en los últimos meses ha registrado un aumento de la violencia miliciana. El alto funcionario policial Tayyab Iqbal indicó que estaba en marcha una operación de búsqueda para localizar y detener a los agresores.

En Islamabad, el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, condenó los asesinatos y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Ningún grupo se ha atribuido el ataque. Es probable que las sospechas recaigan sobre el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán, al que el gobierno ha responsabilizado de incidentes similares.

Baluchistán, rica en petróleo y minerales, enfrenta desde hace tiempo una insurgencia, con varios grupos separatistas que perpetran ataques y tienen como objetivo a fuerzas de seguridad y civiles en su búsqueda de independencia. Varios grupos milicianos, incluido el proscrito Talibán de Pakistán, también están activos en la provincia, y con frecuencia atacan allí y en otras partes de Pakistán a las fuerzas de seguridad.