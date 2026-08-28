Stavanger, Noruega. El rey Harald V de Noruega, quien se exilió en Estados Unidos cuando era niño durante la ocupación nazi de su país y rechazó a varias nobles europeas para poder casarse con su amor de la escuela, falleció el viernes. Tenía 89 años.

El palacio real dijo que el deceso se produjo en el Hospital Nacional de Oslo a las 6:35 de la mañana.

Harald era el monarca de más edad en Europa. El popular Harald modernizó la casa real, pero se negó a seguir los pasos de otros reyes de avanzada edad que, en los últimos tiempos, han abdicado en sus herederos. Su hijo pasa automáticamente a ser Haakon VIII.

PUBLICIDAD

Como ocurre con otras casas reales de Europa, en Noruega el rey tiene un papel en gran medida simbólico, con estatus de celebridad, mientras que el poder real en la democracia de 5.5 millones de habitantes recae en un parlamento electo. Harald fue coronado tras la muerte de su padre, Olav V, nacido en Reino Unido, en enero de 1991, y reinó durante el auge económico de la nación nórdica impulsado por el petróleo y el gas.

“Toda la nación está de luto y el pueblo de Noruega se queda con un profundo sentimiento de gratitud por una larga vida al servicio de Noruega”, dijo el primer ministro, Jonas Gahr Støre, en un comunicado. “Durante más de tres décadas como monarca, Harald V demostró una fe inquebrantable en el pueblo noruego. Nos ayudó a ver lo mejor de nosotros mismos, y de los demás”.

El rey Harald V y la reina Sonja de Noruega llegan al banquete de gala en el Palacio de Christiansborg, en Copenhague, el 11 de septiembre de 2022. ( The Associated Press )

La familia real huyó de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial

Harald nació en 1937 en Asker, cerca de Oslo, y se convirtió en el primer príncipe noruego nacido en el país desde el rey Olav IV en 1370. En los siglos posteriores, Noruega no tuvo rey propio hasta que se eligió al abuelo de Harald, Haakon VII, tras la disolución de la unión entre Suecia y Noruega en 1905.

Harald tenía 3 años cuando los nazis ocuparon Noruega al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para evitar ser capturados, su madre huyó con él y con sus hermanas, Ragnhild y Astrid, primero a Suecia y luego en barco a Estados Unidos, mientras que su padre y su abuelo se exiliaron a Reino Unido junto con el gobierno noruego.

PUBLICIDAD

La negativa de Haakon a plegarse a las exigencias alemanas le granjeó respeto entre su pueblo.

Durante su estancia en Estados Unidos, la realeza noruega fue con frecuencia invitada a la Casa Blanca. A los 6 años, Harald cumplió su primer acto oficial: bautizar nuevos aviones de guerra en una base aérea noruega en Canadá.

La familia se volvió a reunir en Noruega en junio de 1945, poco después del final de la guerra. Harald asistió a escuelas públicas, a la academia militar noruega y a la Universidad de Oxford.

Igual que su padre —que fue campeón olímpico de vela en 1928—, Harald amaba el mar y los veleros. Representó a Noruega en varios Juegos Olímpicos y, en 1987, capitaneó su yate hasta el oro en los Campeonatos Mundiales.

Personas se reúnen en la Plaza del Palacio para lamentar la muerte del rey Harald V de Noruega, tras anunciarse su fallecimiento, en Oslo, el 28 de agosto de 2026. ( The Associated Press )

Harald se casó con su amor de la escuela

De joven, se le instó a encontrar una novia entre las princesas de Europa. Durante nueve años evitó a una serie de mujeres de la nobleza, hasta que finalmente obtuvo el permiso de su padre para casarse con su amor de la escuela, Sonia Haraldsen, hija de un exitoso empresario.

El rey Olav temía que el matrimonio debilitara la aún joven monarquía noruega. Pero los noruegos recibieron la boda del 29 de agosto de 1968 con júbilo, y más tarde aceptaron a Sonia como su reina. La pareja tuvo dos hijos: Haakon y su hermana mayor, Marta Luisa.

La Constitución noruega fue modificada en 1990 para permitir que el primogénito, independientemente de su género, tuviera prioridad en la línea de sucesión. Pero el cambio no se aplicó de manera retroactiva, lo que supone que Haakon siguió teniendo prioridad sobre su hermana.

PUBLICIDAD

Cuando Harald asumió el trono el 21 de enero de 1991, adoptó el mismo lema que habían usado su padre y su abuelo: “Todo por Noruega”. Pasó los años siguientes tratando de modernizar la institución.

“Mi experiencia me dice que la monarquía se mantiene fuerte”, manifestó en una ocasión. “Se debe a que mi padre y mi abuelo lo hicieron casi todo bien. Eso me pone bajo presión, pero lo tomo como un desafío”.

Harald se ganó el reconocimiento del país con un emotivo discurso en un acto conmemorativo después de que un extremista de derecha, Anders Behring Breivik, mató a 77 personas en atentados con bomba y armas de fuego en 2011.

“Sigo convencido de que la fe en la libertad es más fuerte que el miedo. Sigo convencido de la fe en una democracia y una sociedad noruegas abiertas. Sigo convencido de la fe en nuestra capacidad de vivir libres y seguros en nuestro propio país”, dijo el rey.

En 2016, el monarca pronunció un inesperado y apasionado discurso en apoyo de la igualdad LGBTQ+, los refugiados y la tolerancia religiosa. “Los noruegos son chicas que aman a chicas, chicos que aman a chicos, y chicas y chicos que se aman entre sí”, manifestó agregando que muchos noruegos habían emigrado desde Afganistán, Pakistán, Polonia y otros países y que “creen en Dios, en Alá, en el universo y en nada”.

El discurso público ensalzó la diversidad de la nación escandinava y fue visto por millones de personas en las redes sociales.

PUBLICIDAD

La bandera ondea a media asta en el Palacio Real mientras personas se reúnen en la Plaza del Palacio para lamentar la muerte del rey Harald V de Noruega, tras anunciarse su fallecimiento, en Oslo, el 28 de agosto de 2026. ( The Associated Press )

Escándalos recientes han puesto a la familia real bajo el foco

Durante su reinado, la familia real sufrió relativamente pocos de los escándalos que han afectado a la sueca y la británica, aunque su hija, Marta Luisa, renunció a sus obligaciones reales tras el revuelo que causó al declarar que podía comunicarse con ángeles y comprometerse con un estadounidense que se identifica como chamán.

La familia real noruega sí enfrentó una atención poco agradable a principios de 2026, cuando la nuera de Harald, la princesa heredera Mette-Marit, se enfrentó a un renovado escrutinio por sus conexiones con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Eso planteó dudas sobre su juicio, aunque no está acusada de ninguna irregularidad. Mette-Marit se disculpó por la situación en la que puso a la institución, dentro de una disculpa más amplia a todos aquellos a quienes había “decepcionado”.

Casi al mismo tiempo, su hijo mayor, Marius Borg Høiby, fue condenado por violación en un juicio de alto perfil y sentenciado a cuatro años de prisión. Høiby, que nació de una relación anterior a la de Haakon, no tiene títulos reales ni deberes oficiales.

En enero de 2024, tras la abdicación de la reina Margarita de Dinamarca —su prima segunda—, Harald dijo que se mantenía fiel al juramento que hizo al ascender al trono: “Es para toda la vida”.

Desde entonces estuvo hospitalizado dos veces en viajes al extranjero: durante unas vacaciones en 2024 en Malasia, cuando le colocaron un marcapasos, y mientras lidiaba con una infección cutánea en febrero de 2026 en la isla española de Tenerife.