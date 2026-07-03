La influencer venezolana Bárbara Celeste Vivas Carvallo, de 31 años, murió junto a su hija, Lucía Teresa Sardinha Vivas, de 3, tras los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron a Venezuela el 24 de junio.

El novio de la creadora de contenido y padre de la niña, Víctor Sardinha, confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales, donde también expresó su pesar por el fallecimiento de una pareja y su hijo, identificados como María Castro Tovar, Mario Andrés Gutiérrez y Franco Andrés Gutiérrez, y su cuñada Dayerling Gabriela Díaz Hernández, quienes eran sus vecinos de edificio.

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Los restos de Bárbara, Lucía y las demás personas fueron encontrados seis días después de los sismos entre los escombros del apartamento en el que vivían en Residencias El Molino, Caribe, La Guaira, la zona más afectada por el desastre.

Sardinha, quien sobrevivió a la tragedia, reveló que pasó 36 horas atrapado y estuvo a punto de desangrarse, por lo que calificó como un milagro seguir con vida.

“En un instante, el terremoto nos arrebató a tres personas que eran luz, amor y alegría para nuestra familia. Fueron 6 días de búsqueda incansable tras escombros siempre con la fe intacta de que volveríamos a verlos, la vida no es justa, no los vimos de la manera que queríamos pero podrán descansar en paz porque sus cuerpos tendrán santa sepultura”, comunicó.

“Nos quedamos con el inmenso privilegio de haber compartido la vida con todos ustedes. Cada enseñanza, cada sonrisa y cada momento vivido será un recuerda que llevaremos por siempre”, dijo.

“Aunque hoy el dolor sea inmenso y el vacío parezca imposible de llenar, creemos que el amor trasciende la ausencia. Vivirán en cada historia que contemos, en cada fotografía que abracemos y en cada recuerdo que nos haga sonreír entre lágrimas”, afirmó.

Bárbara Celeste compartía contenido sobre estilo de vida, maternidad y belleza con sus más de 50 mil seguidores. Era orgullosa guaireña de nacimiento, incluso protagonizó una campaña publicitaria para promover el turismo local.

También trabajó con importantes marcas como McDonald’s Venezuela, Alea Cosmetics, BACC Beauty And Care, entre otras.